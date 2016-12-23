BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 81 il iÃ§in doÄŸalgaz mÃ¼jdesi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m 2018 yÄ±lÄ±nda tÃ¼m illerde doÄŸalgaz olacaÄŸÄ± mÃ¼jdesini verdi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'in AliaÄŸa ilçesinde Türkiye'nin ilk yüzer LNG Terminali açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2 dev projenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda "2018'de artÄ±k doÄŸalgazÄ± olmayan il kalmayacak." dedi.

"2018'DE DOÄžALGAZI OLMAYAN Ä°L KALMAYACAK"

Ä°ÅŸte o konuÅŸmadan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"Hepimizini saygÄ±larÄ±mla selamlÄ±yorum. Ä°zmir'e CumhurbaÅŸkanÄ±m hoÅŸgeldiniz. Bugün özel sektör eliyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki dev projeyi hayata geçiriyoruz. Bir enerji politikasÄ± belirlemenin hedefi enerji arz güvenliÄŸini saÄŸlamaktÄ±r. Biz de ilk sÄ±raya enerji arz güvenliÄŸini ve çeÅŸitlendirilmesini aldÄ±k. Özel sektörü hedefimize ortak ettik. Gerekli yasal altyapÄ±yÄ± oluÅŸturduk. Hükümetimizin verdiÄŸi önemdir bugünkü açÄ±lÄ±ÅŸ. Elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 3 katÄ±na çÄ±kardÄ±k. Yenilenebilen enerji kaynaklarÄ± gücümüzü 3 kat artÄ±rarak 33 bin megavata yükseltttik. 2002'de 4 bin kilometre doÄŸalgaz iletim daÄŸÄ±tÄ±m hattÄ±mÄ±z vardÄ±, ÅŸimdi 125 bin. Ä°l sayÄ±sÄ± ise 78'e ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. 2018'de artÄ±k doÄŸalgaz olmayan il kalmadÄ±ÄŸÄ± gibi ilçemizde kullanacak.

AMACIMIZ TÜRKÄ°YE'YÄ° ENERJÄ° GEÇÄ°Åž GÜZERGAHI HALÄ°NE GETÄ°RMEK

DoÄŸalgazla uÄŸraÅŸan ÅŸirket sayÄ±sÄ± 7'den 68'e çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 1 milyar metreküplük alanÄ± depolayacak Tuz Gölü depolama alanÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ±nda 3'ünü hizmete alacaÄŸÄ±z. Silivri depolama tesisinin kapasitesi 2 katÄ±na çÄ±kÄ±yor. Baküt Tiflis Ceyhan hattÄ± ile Azerbaycan Irak petrolünü ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. TANAP ve TAP'la Azeri gazÄ±nÄ± ülkemize buradan da Avrupa'ya ileteceÄŸiz. Ekimde Türk AkÄ±mÄ± projesini imzaladÄ±k. Åžangay Ä°ÅŸbirliÄŸi Örgütü Enerji Kulübü BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gelecek sene biz yürüteceÄŸiz.

Ä°KÄ° ÖNEMLÄ° PROJE

Ä°ki proje var. Birincisi Ege Gaz. SÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gaz depolama. Bugün kapasitesi yüzde 50 artÄ±rÄ±lÄ±yor. 24 milyon metreküpe çÄ±karÄ±lÄ±yor. Milli gaz ihtiyacÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na önemli bir destek saÄŸlayacak. DiÄŸeri Etki Liman Ä°ÅŸletmeleri tarafÄ±ndan 'Yüzer SÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ DoÄŸalgaz Tesisi ve LimanÄ±'nÄ± hizmete alÄ±yoruz. 330 milyon yatÄ±rÄ±mla gerçekleÅŸtirilen, 6 ayda tamamlanan tesisle, rekor sürede tamamlanan bir tesis olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor. Günlük 20 milyon gazlaÅŸtÄ±rma kapasitesi var. Hem iç hem de dÄ±ÅŸ piyasaya destek mümkün olacak.

"GENÄ°Åž BÄ°R ENERJÄ° VÄ°ZYONUMUZ VAR"

Ä°çinde bulunduÄŸumuz yüzyÄ±lÄ±n en önemli baÅŸlÄ±klarÄ±ndan biridir enerji. Ä°liÅŸkileri ve geliÅŸmeleri yönlendiriyor. Özellikle son dönemde enerji konusu ulusal güvenliÄŸin temel unsuru haline gelmiÅŸtir. Enerjiye olan ihtiyacÄ±n gün geçtikçe artacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ülkemizin konumunun farkÄ±ndayÄ±z. GeniÅŸ bir enerji vizyonumuz var. Türkiye'yi transit ülke haline getirmek en temel hedefimizdir. Özel sektörde hizmet üreten bütün ÅŸirketlerin devlet politikalarÄ±nda sunduklarÄ± destekten dolayÄ± teÅŸekkür ederim."