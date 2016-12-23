CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Milli iÃ§kimiz ayran dedim bana saldÄ±rdÄ±lar dedi

Tire'ye Entegre SÃ¼t Tesisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, milli iÃ§kimiz ayran dedim gÃ¼nlerce bana saldÄ±rdÄ±lar. VarsÄ±n da saldÄ±rsÄ±nlar" deyip elindeki ayranÄ± yudumladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tire'de SütaÅŸ üretim tesislerinin açÄ±lÄ±nda konuÅŸtu. Kendisini dinlemeye gelen vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun ilgisi ile karÅŸÄ±laÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tire bu açÄ±lÄ±ÅŸla farklÄ± bir geleceÄŸe yürüyecek" dedi."Biz bugüne kadar hiçbir gücün karÅŸÄ±sÄ±nda eÄŸilmedik.Terör belasÄ±na karÅŸÄ± yola devam edeceÄŸiz. Ä°stedikleri kadar terör estirsinler bu milleti bölemeyecekler." diyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi;

"BUNLAR NE AKILSIZ Ä°NSANLAR"

"BakÄ±nÄ±z, Ä°stanbul'da bir terör eylemi oldu, Kayseri'de bir terör eylemi oldu, Rusya büyükelçisine bir suikast düzenlendi, El-Bab'da 16 ÅŸehidimiz var. Biz bir ölür, bin diriliriz. El-Bab'da bini aÅŸkÄ±n DEAÅž'lÄ± öldürüldü. Bizim dünyayÄ± kurtarmak gibi bir derdimiz yok ama benim Kilis'ime saldÄ±ranlarla hesabÄ±m var. Bunlar ne akÄ±lsÄ±z insanlar ya, benim 56 vatandaÅŸÄ±m ÅŸehit ediliyor, utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan dünyayÄ± biz mi kurtaracaÄŸÄ±z diyorlar.

"BÄ°ZE DOKUNAN KARÅžILIÄžINI ALIR"

Bize kimse diplomasi dersi vermesin, biz dersimizi biliyoruz. CanÄ±mÄ±z acÄ±yor ama bize dokunan hesabÄ±nÄ± iyi yapsÄ±n, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±r."