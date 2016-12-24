MHP lideri BahÃ§eli El Bab'dan elimiz boÅŸ dÃ¶nersek Ankara'yÄ± tehlikeye sokarÄ±z dedi

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, El Bab'da devam eden operasyon ve IÅžÄ°D'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video hakkÄ±nda konuÅŸtu

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada özetle ÅŸunu söyledi:"FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kesinlikle zaferle taçlanmalÄ±dÄ±r. Irak ve Suriye'de mesken tutmuÅŸ terör örgütleri Türkiye'nin bekasÄ±nÄ± tehdit etmektedir. Bu bakÄ±mdan El Bab operasyonundan alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla çÄ±kmalÄ±yÄ±z. El Bab'dan elimiz boÅŸ dönersek DiyarbakÄ±r'Ä± riske atarÄ±z. Ankara'yÄ± tehlikeye sokarÄ±z.

VÄ°DEO HAKKINDA KONUÅžTU

Sosyal medyada dolaÅŸtÄ±rÄ±lan ve iki askerimizin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren vahÅŸet temalÄ± video eÄŸer doÄŸruysa, eÄŸer bu canilik yapÄ±lmÄ±ÅŸsa IÅžÄ°D'in içte ve dÄ±ÅŸta tüm eli kanlÄ± teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab ÅŸerefsiz zebanilerin tepesine yÄ±kÄ±lmalÄ±, alayÄ± birden yakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu videonun gerçekle ilgisi var mÄ±dÄ±r? IÅžÄ°D'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren ÅŸüphe ve merak derhal giderilmelidir. IÅžÄ°D'i ihmal edip Orta DoÄŸu'ya salan karanlÄ±k ve kalleÅŸ küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldur. ABD'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ± zannederim yayÄ±lmacÄ± ve kaos imalatçÄ±sÄ± Ä°ngiliz aklÄ± yönlendirmektedir

RUSYA VE Ä°RAN Ä°LE MUTABAKAT

Türkiye'nin 20 AralÄ±k'ta Rusya ve Ä°ran ile yaptÄ±ÄŸÄ± mutabakat önemli ve ümit vericidir. YPG ve PKK'nÄ±n bulunmamasÄ± oldukça mahsurludur.