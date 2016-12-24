Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/12/2016 13:10

MHP lideri BahÃ§eli El Bab'dan elimiz boÅŸ dÃ¶nersek Ankara'yÄ± tehlikeye sokarÄ±z dedi

devlet bahÃ§eli

MHP lideri Devlet BahÃ§eli, El Bab'da devam eden operasyon ve IÅžÄ°D'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video hakkÄ±nda konuÅŸtu

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada özetle ÅŸunu söyledi:"FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kesinlikle zaferle taçlanmalÄ±dÄ±r. Irak ve Suriye'de mesken tutmuÅŸ terör örgütleri Türkiye'nin bekasÄ±nÄ± tehdit etmektedir. Bu bakÄ±mdan El Bab operasyonundan alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla çÄ±kmalÄ±yÄ±z. El Bab'dan elimiz boÅŸ dönersek DiyarbakÄ±r'Ä± riske atarÄ±z. Ankara'yÄ± tehlikeye sokarÄ±z.

VÄ°DEO HAKKINDA KONUÅžTU

Sosyal medyada dolaÅŸtÄ±rÄ±lan ve iki askerimizin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren vahÅŸet temalÄ± video eÄŸer doÄŸruysa, eÄŸer bu canilik yapÄ±lmÄ±ÅŸsa IÅžÄ°D'in içte ve dÄ±ÅŸta tüm eli kanlÄ± teröristleri son ferdine kadar yok edilmelidir. El Bab ÅŸerefsiz zebanilerin tepesine yÄ±kÄ±lmalÄ±, alayÄ± birden yakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu videonun gerçekle ilgisi var mÄ±dÄ±r? IÅžÄ°D'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Milli vicdanda beliren ÅŸüphe ve merak derhal giderilmelidir. IÅžÄ°D'i ihmal edip Orta DoÄŸu'ya salan karanlÄ±k ve kalleÅŸ küresel güç merkezleri dökülen kanlardan birinci derecede mesuldur. ABD'nin dÄ±ÅŸ politikasÄ± zannederim yayÄ±lmacÄ± ve kaos imalatçÄ±sÄ± Ä°ngiliz aklÄ± yönlendirmektedir

RUSYA VE Ä°RAN Ä°LE MUTABAKAT

Türkiye'nin 20 AralÄ±k'ta Rusya ve Ä°ran ile yaptÄ±ÄŸÄ± mutabakat önemli ve ümit vericidir. YPG ve PKK'nÄ±n bulunmamasÄ± oldukça mahsurludur.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bakan Arslan Avrasya TÃ¼neli'nde selfie Ã§ekmek iÃ§in hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye sokuyorlar dedi

U, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Avrasya TÃ¼neli'nin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana beklentilerinin Ã¼zerinde talep gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yleyerek, "Gurur projelerini fotoÄŸraflamak, selfie Ã§ekmek gÃ¼zeldir ancak trafiÄŸi Ã§ok aksatÄ±yorlar. BaÅŸka insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokuyorlar." dedi.


BahÃ§eli Irak ve Suriye'de mesken tutmuÅŸ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri TÃ¼rkiye'yi tehdit ediyor dedi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, IÅžÄ°D'li saldÄ±rganlarÄ±n 2 TÃ¼rk askerini yaktÄ±ÄŸÄ± video ile ilgili konuÅŸtu.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°stikrarsÄ±zlÄ±k terÃ¶rÃ¼ canlandÄ±rdÄ± dedi

BaÅŸbakanlÄ±k DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'nde kadÄ±n giriÅŸimciler heyetini kabulÃ¼nde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±Ä±m, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.