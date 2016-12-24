BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°stikrarsÄ±zlÄ±k terÃ¶rÃ¼ canlandÄ±rdÄ± dedi

BaÅŸbakanlÄ±k DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'nde kadÄ±n giriÅŸimciler heyetini kabulÃ¼nde konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±Ä±m, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±na deÄŸinen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BazÄ±larÄ± diyor ki 'FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ± niye baÅŸlattÄ±nÄ±z? Bizim orada ne iÅŸimiz var?' Bu FÄ±rat KalkanÄ± baÅŸladÄ±ktan sonra Türkiye bölgede iÅŸin içine tam anlamÄ±yla girdi. Peki baÅŸlatmasaydÄ±k, 'Gaziantep'in ortasÄ±na füze düÅŸüyor, Kilis'in ortasÄ±na füze düÅŸüyor, onlarca insan ölüyor, nerede bu devlet, niye bunlara bakmÄ±yor?' BakmanÄ±n yolu tehdidi kapÄ±ya gelmeden durdurmaktÄ±r." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan notlar;Son 14 yÄ±lda Türkiye bir ÅŸeyler baÅŸardÄ±ysa bunun arkasÄ±ndaki sihirli iki sözcük budur; güven ve istikrar. Bu güven ve istikrarÄ± kalÄ±cÄ± hale getirmek de bizim görevimizdir.Sadece 2007'den bugüne kadar 7 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±za iÅŸ imkanÄ± saÄŸladÄ±k. OECD ülkeleri arasÄ±nda son yÄ±llarda en fazla istihdam oluÅŸturan ülkelerde ikinci sÄ±radayÄ±z. 2007-2015 arasÄ±nda AB kadÄ±n istihdam oranÄ±nÄ± yine en fazla artÄ±ran ülkeyiz. Bu ÅŸu anlama gelmesin; Avrupa ülkelerinden daha iyiyiz, OECD ülkelerinden daha iyiyiz deÄŸil. Son yÄ±llarÄ±n performansÄ±ndan bahsediyorum. Burada gideceÄŸimiz çok yol var, katedeceÄŸimiz çok mesafe var.

"KADINLARIN KATILIMI HALA YETERSÄ°Z"

Ä°ÅŸ gücüne katÄ±lÄ±mda aÄŸÄ±r gidiyoruz. KadÄ±nlarÄ±n iÅŸ gücüne katÄ±lÄ±mÄ± hala yetersiz. Türkiye'nin kadÄ±n-erkek nüfusu neredeyse eÅŸit. Hatta yüzde 1 kadÄ±nlar daha fazla. Onun için iktidar sizsiniz esasÄ±nda. Yüzde 51-49 hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla. DolayÄ±sÄ±yla burada yüzde 10'luk bir artÄ±ÅŸ saÄŸlayabilmiÅŸiz. Bunun daha da artmasÄ± lazÄ±m. Bunu da siz yapacaksÄ±nÄ±z, siz hemcinslerinize daha çok alan açacaksÄ±nÄ±z. Madem erkeklerden ÅŸikayetiniz var, öyle mi? Tercihlerinizde pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± siz baÅŸlatacaksÄ±nÄ±z.

"ASÄ°METRÄ°K SALDIRI Ä°LE KARÅžI KARÅžIYAYIZ"

Burada üzerinde durmamÄ±z gereken konulardan bir tanesi, ülkemizin bugün karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tehditlerdir. Bu tehditlerin baÅŸÄ±nda ülkemizin birliÄŸinin, beraberliÄŸinin, beka varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±dÄ±r. Bu bazen göz ardÄ± ediliyor. Türkiye hakikaten büyük bir savaÅŸ veriyor. Ä°çeriden deÄŸil, dÄ±ÅŸ kaynaklÄ± ama içeride uygulamasÄ± yapÄ±lan maalesef bir asimetrik saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

"Ä°STÄ°KRARSIZLIK TERÖRÜ CANLANDIRDI"

Özellikle son 5-6 yÄ±lda Irak'ta, Suriye'deki yönetim boÅŸluÄŸu, otorite boÅŸluÄŸu orada terör örgütlerinin palazlanmasÄ±na, terör örgütleri marifetiyle o bölge üzerinde bazÄ± ülkelerin emellerinin gerçekleÅŸtirilmesi için güzel bir zemin oluÅŸturdu. Bize bunun zararÄ± var. ZararÄ± ne? Bize bu terör olarak dönüyor. Zaten 40 yÄ±la yaklaÅŸan bir terör sorunumuz var. Bu bölgelerdeki istikrarsÄ±zlÄ±k bu terör sorununu tekrar canlandÄ±rdÄ±.

"YÜZLERCE OLAYI ENGELLÄ°YORUZ AMA..."

Terör örgütü ne yapmaya baÅŸladÄ±? ArtÄ±k talimatlarÄ±nÄ± ÅŸöyle veriyorlar; 'KuralsÄ±z, asimetrik saldÄ±rÄ±lar yapÄ±n.' Herkesin elinde ne imkan, kabiliyet varsa onu kullansÄ±n, sivil-asker ayrÄ±mÄ± yapmayÄ±n, ses getiren eylemler yapÄ±n.' Åžu anda mücadele bu boyutta. Bunun için de gerekli teknik altyapÄ±mÄ±zÄ± da artÄ±rÄ±yoruz, güvenlikle ilgili istihbarat altyapÄ±mÄ±zÄ± da güçlendiriyoruz. Yani yüzlerce olayÄ± engelliyoruz ama bir tanesini kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman çok büyük, hepimizi üzen bir sonuçla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yoruz.

"TERÖR ÖRGÜTÜ BOZGUNA UÄžRADI"

Åžu anda terörle mücadelede konseptimizi savunmadan taarruza dönüÅŸtürdüÄŸümüz için Türkiye içerisinde özellikle bu hendek çukur siyasetinin hemen sonrasÄ±nda terör örgütü büyük bir bozguna uÄŸradÄ±, çok ciddi anlamda güç kaybÄ±na uÄŸradÄ±. Bunun üzerine güneyimizdeki ülkelerden ciddi anlamda destekler gelmeye baÅŸladÄ±. Orada maalesef DEAÅž, PYD ve diÄŸer terör gruplarÄ± elde ettikleri silahlarÄ± PKK'ya vermeye baÅŸladÄ±. Bu silahlar bu sefer yurt içinde terör faaliyetlerinde kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Bu da tabii terörle mücadelede bizim biraz daha iÅŸimizi zora soktu. Çok geliÅŸmiÅŸ silahlar elde ettiler. BunlarÄ±n hepsini topladÄ±k, büyük oranda kÄ±rsalda hiçbir gücü kalmadÄ±."

"TEHDÄ°T KAPIYA GELMEDEN DURDURULMALI"

BazÄ±larÄ± diyor ki 'FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ± niye baÅŸlattÄ±nÄ±z? Bizim orada ne iÅŸimiz var?' Bu FÄ±rat KalkanÄ± baÅŸladÄ±ktan sonra Türkiye bölgede iÅŸin içine tam anlamÄ±yla girdi. Peki baÅŸlatmasaydÄ±k, 'Gaziantep'in ortasÄ±na füze düÅŸüyor, Kilis'in ortasÄ±na füze düÅŸüyor, onlarca insan ölüyor, nerede bu devlet, niye bunlara bakmÄ±yor?' BakmanÄ±n yolu tehdidi kapÄ±ya gelmeden durdurmaktÄ±r. Bizim kendi topraklarÄ±mÄ±zÄ± ekip biçsek, mamur etsek bize yeter, bizim Suriye'nin topraÄŸÄ±yla ne iÅŸimiz var? Bizim orada bulunma sebebimiz; güney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal emniyetini saÄŸlamak, oradan gelen tehditleri de gelmeden önlemek. O amaçla oradayÄ±z.