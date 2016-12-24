BahÃ§eli Irak ve Suriye'de mesken tutmuÅŸ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri TÃ¼rkiye'yi tehdit ediyor dedi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, IÅžÄ°D'li saldÄ±rganlarÄ±n 2 TÃ¼rk askerini yaktÄ±ÄŸÄ± video ile ilgili konuÅŸtu.

MHP Genel baÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "Irak ve Suriye'de mesken tutmuÅŸ terör örgütleri Türkiye'nin bekasÄ±nÄ± tehdit etmektedir. Bu bakÄ±mdan El Bab operasyonundan alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla çÄ±kmalÄ±yÄ±z. El Bab'dan elimiz boÅŸ dönersek DiyarbakÄ±r'Ä± riske atarÄ±z. Ankara'yÄ± tehlikeye sokarÄ±z" dedi. Bahçeli, "Ä°ki askerimizin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren vahÅŸet, eÄŸer doÄŸruysa IÅžÄ°D'in içte ve dÄ±ÅŸta tüm eli kanlÄ± teröristleri yok edilmelidir. El Bab, ÅŸerefsizlerin tepesine yÄ±kÄ±lmalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada özetle ÅŸunu söyledi:"FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kesinlikle zaferle taçlanmalÄ±dÄ±r. Irak ve Suriye'de mesken tutmuÅŸ terör örgütleri Türkiye'nin bekasÄ±nÄ± tehdit etmektedir. Bu bakÄ±mdan El Bab operasyonundan alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla çÄ±kmalÄ±yÄ±z. El Bab'dan elimiz boÅŸ dönersek DiyarbakÄ±r'Ä± riske atarÄ±z. Ankara'yÄ± tehlikeye sokarÄ±z.

VÄ°DEO HAKKINDA KONUÅžTU

IÅžÄ°D'li alçaklar kahramanlarÄ±mÄ±za ölüm yaÄŸdÄ±rmaktalar. Ä°ki askerimizin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren vahÅŸet, eÄŸer doÄŸruysa IÅžÄ°D'in içte ve dÄ±ÅŸta tüm eli kanlÄ± teröristleri yok edilmelidir. El Bab, ÅŸerefsizlerin tepesine yÄ±kÄ±lmalÄ±dÄ±r. IÅžÄ°D'in elinde bulunan askerlerimizin son durumu nedir? Åžüphe derhal giderilmelidir.

RUSYA VE Ä°RAN Ä°LE MUTABAKAT

Türkiye'nin 20 AralÄ±k'ta Rusya ve Ä°ran ile yaptÄ±ÄŸÄ± mutabakat önemli ve ümit vericidir. YPG ve PKK'nÄ±n bulunmamasÄ± oldukça mahsurludur.

BAÅžKANLIK SÄ°STEMÄ° AÇIKLAMASI

MHP, sözünün ardÄ±nda fikri çizgisinin yanÄ±ndadÄ±r. Diyorum ki; 15 Temmuz'da vatan kaybÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r hattÄ±na gelmiÅŸtik. Ä°lanÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bir Sevr'i yaÅŸayacaktÄ±k. Milletimiz paramparça olacaktÄ±. Ülkemizi Suriye ve Irak yapma planlarÄ± dolaÅŸÄ±mdadÄ±r.

CHP'YE ELEÅžTÄ°RÄ°

TartÄ±ÅŸÄ±lan rejim deÄŸildir. BÄ±rakalÄ±m Türk milleti nasÄ±l ve hangi sistemde yönetileceÄŸine karar versin. CHP bundan neden korkuyor? Yürürlülükteki rejimin son bulacaÄŸÄ±nÄ± hangi bilgiyle izan ediyor."