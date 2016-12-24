Bakan Arslan Avrasya TÃ¼neli'nde selfie Ã§ekmek iÃ§in hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye sokuyorlar dedi

U, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Avrasya TÃ¼neli'nin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana beklentilerinin Ã¼zerinde talep gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yleyerek, "Gurur projelerini fotoÄŸraflamak, selfie Ã§ekmek gÃ¼zeldir ancak trafiÄŸi Ã§ok aksatÄ±yorlar. BaÅŸka insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokuyorlar." dedi.

U, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nden ilk gün 23 bin 938 aracÄ±n geçtiÄŸini belirterek, "Tabi Avrasya Tüneli insanÄ±mÄ±zÄ±n gurur projesi, insanlarÄ±mÄ±z tünelden geçerken duruyorlar, resim çekiyorlar. Selfie çekiyorlar. Elbette gurur projelerini fotoÄŸraflamak, selfie çekmek güzeldir ancak trafiÄŸi çok aksatÄ±yorlar. BaÅŸka insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokuyorlar. Ä°stirhamÄ±mÄ±z o ki durup özellikle fotoÄŸraf çekmesinler. Hem trafiÄŸi tehlikeye sokmasÄ±nlar" dedi.

TÜNEL ÜCRETLERÄ° 1 OCAK'A KADAR ÅžEHÄ°T VE GAZÄ° YAKINLARINA

Bakan Ahmet Arslan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit düÅŸen Piyade Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Ömercan YekebaÄŸcÄ±'nÄ±n cenaze törenine katÄ±lmak için geldiÄŸi Kars'tan Ankara'ya dönüÅŸü öncesi Harakani HavalimanÄ±'nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu. Avrasya Tüneli'nin Türkiye'nin gurur projelerinden biri olduÄŸunu vurgulayan Bakan Arslan, tünelin giriÅŸ ücreti gelirinin 1 Ocak tarihine kadar ÅŸehit ve gazi yakÄ±nlarÄ±na ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°LK GÜN 23 BÄ°N 938 ARAÇ GEÇTÄ°

Bakan Arslan ÅŸöyle devam etti: "Ä°lk gün saat 07.00 ile 21.00 arasÄ± yani 14 saat boyunca Asya yakasÄ±ndan Avrupa yakasÄ±na 10 bin 938 araç geçti. Avrupa yakasÄ±ndan Asya yakasÄ±na 13 bin araç geçti. Yani ilk gün toplam 23 bin 938 araç geçmiÅŸ oldu. Ä°kinci gün ise saat 18.00 itibariyle Aysa yakasÄ±ndan Avrupa'ya 8 bin 888 isteseniz, böyle denk gelmez. Avrupa yakasÄ±ndan Asya'ya ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Ancak saat 18.00 itibariyle, yani saat 21.00 kadar açÄ±k olduÄŸuna göre dünkü yaklaÅŸÄ±k 24 bin mertebesini bulmasÄ±nÄ± umuyoruz.

"TÜNELDE DURUP SELFÄ°E ÇEKMESÄ°NLER"

Åžunu söylemekte fayda var. Tabi Avrasya Tüneli insanÄ±mÄ±zÄ±n gurur projesi, insanlarÄ±mÄ±z tünelden geçerken duruyorlar, resim çekiyorlar. Selfie çekiyorlar. Elbette gurur projelerini fotoÄŸraflamak, selfie çekmek güzeldir ancak trafiÄŸi çok aksatÄ±yorlar. BaÅŸka insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokuyorlar. Ä°stirhamÄ±mÄ±z o ki durup özellikle fotoÄŸraf çekmesinler. Hem trafiÄŸi tehlikeye sokmasÄ±nlar. Kendi hayatlarÄ±nÄ± da baÅŸka insanlarÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± tehlikeye sokmasÄ±nlar. Dünden beri memnuniyetle söylemek gerekir ki gerek sosyal medyada, gerek bizi arayanlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Belki de muhalif olanlar bile burasÄ± yapÄ±lmamalÄ± diyen insanlar bile kullandÄ±ktan sonra evet iyi ki yapÄ±lmÄ±ÅŸ kÄ±sa sürede iÅŸimize gidebiliyoruz. KÄ±sa sürede evimize gidebiliyoruz. Ticaretimiz hayatÄ±mÄ±z kolaylaÅŸtÄ± diyorlar. DolaysÄ±sÄ±yla tünelimiz inÅŸallah insanÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olur."