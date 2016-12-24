AKP Ä°lÃ§e BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ±

AKP Ã‡ankaya Ä°lÃ§e BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±lmaz Bulut, uyuÅŸturucu Ã§etesinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ankara Mamak'ta yeÄŸeninin önünü kesen uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile kavga ettiÄŸini öÄŸrenen AK Parti Çankaya Ä°lçe BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± 35 yaÅŸÄ±ndaki YÄ±lmaz Bulut, olay yerine gitti. UyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± ile bir süre tartÄ±ÅŸan Bulut, yeÄŸeni ile birlikte evine döndüÄŸü sÄ±rada, araçla takip eden 4 kiÅŸinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Bulut'un kanlar içinde yerde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören saldÄ±rganlar gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanarak izlerini kaybettirdi. Bulut'un yeÄŸeni olayÄ± polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±yÄ± tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bulut, burada yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°hbar üzerine saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere gelen Olay Yeri Ä°nceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladÄ±.4 kiÅŸinin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Bulut'un kanlar içinde yerde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören saldÄ±rganlar gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanarak izlerini kaybettirdi.