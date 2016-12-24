Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/12/2016 15:57

Sadece 10 tane Ã¼retilen o saatten biri MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin


Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'Ã¼ncÃ¼ dÃ¶nem eÄŸitim faaliyetlerinin tamamlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla parti genel merkezindeki sertifika tÃ¶renine katÄ±lan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'nin kÃ¶stekli saati dikkat Ã§ekti.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eÄŸitim faaliyetlerinin tamamlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla parti genel merkezindeki sertifika törenine katÄ±ldÄ±.Tören sÄ±rasÄ±nda Bahçeli'nin takÄ±m elbise içerisine giydiÄŸi yelek ve gümüÅŸ renkli köstekli saati dikkat çekti. Bahçeli'nin tesbih koleksiyonundan sonra köstekli saat koleksiyonu olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°sviçre'den özel olarak sadece on adet üretilen ve üzerinde MHP Genel Merkez binasÄ±nÄ±n figürünün iÅŸlendiÄŸi saat dikkat çekti.

''O HAREKETE BU HAREKET YAKIÅžIR''

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem eÄŸitim faaliyetlerinin tamamlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla parti genel merkezindeki sertifika törenine katÄ±larak bir konuÅŸma yaptÄ±. Bahçeli'ye konuÅŸmasÄ±ndan sonra çift baÅŸlÄ± Selçuklu KartalÄ± hediye edildi. KartalÄ± alan Bahçeli, "Bu herekete bu hareket yakÄ±ÅŸÄ±r" diyerek elini takÄ±m elbisesinin içine giydiÄŸi yeleÄŸin cebine koyarak foto muhabirlerine poz verdi. Bahçeli'nin bu hareketine törene katÄ±lanlar alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

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