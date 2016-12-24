CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin ÅŸimdiki hedefini aÃ§Ä±kladÄ±

Maltepe'de dÃ¼zenlenen SGK Maltepe SÌ§ehit Erol OlcÌ§ok KampuÌˆsuÌˆ'nuÌˆn aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 'SÄ±rada MÃ¼nbiÃ§ var, Amerika ile el ele verirsek Rakka var.' dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Maltepe'de düzenlenen SGK Maltepe SÌ§ehit Erol OlcÌ§ok KampuÌˆsuÌˆ'nuÌˆn açÄ±lÄ±ÅŸ törenine katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan notlar;Buraya farklÄ± bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nÄ±n buraya SÌ§ehit Erol OlcÌ§ok kardeÅŸimizin ismini vermesini vefa örneÄŸi olarak görüyorum. 15 Temmuz Åžehitlerimizin herbiri kalbimizde önemli yere sahip. OÄŸlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüÅŸ, bir taraftan da sevindirmiÅŸtir. Ailemde 'bize de böyle ÅŸehadet nasip etsin' diyenler olmuÅŸtur.Cenaze namazlarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok çok uzun yÄ±llar birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ülkemiizn en üretken kiÅŸilerinden biri olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±m biriydi. VefatÄ± da hayatÄ± gibi sÄ±radÄ±ÅŸÄ± oldu. Darbe gecesi ilk çÄ±kan grupta yer alan darbecilerin yakasÄ±na yapÄ±ÅŸÄ±p hesap soran arkadaÅŸÄ±mÄ±z ilk ÅŸehit olanlar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Ama kalleÅŸçe.

"PARLAMENTODAN KARAR ÇIKARSA ONAYLARIM"

Ä°damla ilgili milletin talebi parlamentonun yerine getirmesi gereken taleptir. Parlamento gündemine almalÄ±dÄ±r. Gündemine alÄ±r, karar çÄ±karsa, bana geldiÄŸinde ben bunu onaylarÄ±m. Bu konu devletin insiyatifinde olan bir konu deÄŸildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip deÄŸildir. Kimin af yetkisi onun evlatlarÄ±nÄ±n eÅŸinindir. BazÄ±larÄ± diyor ki ÅŸurada ÅŸöyle olur burada böyle onlar kendi iÅŸlerine baksÄ±n. AB'de yok. Biz de olup onda olmayan, onda olup biz de olmayan olabilir. Åžehadet mertebesine ulaÅŸan milyonlarca vatandaÅŸÄ±mÄ±z 15 Temmuz gecesini umut dolu aydÄ±nlÄ±ÄŸa dönüÅŸtürmüÅŸtür. Bize düÅŸen nedir, ÅŸehitlerimizin hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatmaktÄ±r. Burada açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tesis de hizmetlerin yanÄ± sÄ±ra ismiyle böyle hayÄ±rlÄ± bir iÅŸe vesile olacaktÄ±r. Ä°sminin belirlenmesinde emeÄŸi geçenleri huzurlarÄ±nÄ±zda tebrik ediyorum. 15 Temmuz bize önemli dersler verdi. Tarihimizin en büyük ayÄ±plarÄ±ndan darbelerin öyle kolayca olmayacaÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸtir. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokaÄŸa çÄ±kmadÄ±. 3-5 kurÅŸun bomba tank uçakla bu milletin kaçacaÄŸÄ±nÄ± sanan FETÖÅž'ler durumun böyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayacak.

"TÜRK MÄ°LLETÄ°NÄ°N CESARETÄ° KARÅžISINDA HEZÄ°METE UÄžRADILAR"

Filanca tarihte darbe olacak. Yahu hep söylüyorum bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça ne olacak darbe yapsanÄ±z ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik topraÄŸa gideceÄŸiz. Adam Pelsinvanya'dan buraya gelemiyor ki. Kendi üzerinden istikamet verme peÅŸinde olanlar sandÄ±klarÄ± kadar kolay olmadÄ±klarÄ±nÄ± görüyorlar. Ä°nfaz ederek kendi vesayetlerini sürdürmek isteyenler 15 Temmuz'da milli irade duvarÄ±na çarptÄ±. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi Türk milletinin cesareti karÅŸÄ±sÄ±nda hezimete uÄŸradÄ±.

"O OLAYDAN SONRA DURMAK YOK DEDÄ°K"

Bunlar ihanet çetesi. Bu iÅŸin sandÄ±klarÄ± kadar ucuz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorlar. Bu toprak kuru toprak deÄŸil. Åžehitler verdik. KahramanlarÄ±mÄ±zla her gün yeniden vatanlaÅŸtÄ±rÄ±yoruz. El Bab'da ne iÅŸimiz olduÄŸunu soranlar hala meselenin ne olduÄŸunu anlayamamÄ±ÅŸlar. Kilis'te Gaziantep'te kardeÅŸlerimiz ÅŸehit olduÄŸunda siz demediniz mi 'Devlet nerede'. Hatta utanmadan sÄ±kÄ±lmadan Gaziantep'e gidip bunlar bizim partililerimiz dedi. Ben gittim baktÄ±m alakasÄ± yok. O olaydan sonra artÄ±k durmak yok dedik. ArtÄ±k Celabrus'a gireceÄŸiz dedik. ÖSO ile yola devam ettik.

ÖSO HAKKINDA: TERÖR ÖRGÜTÜ Ä°LE ALAKASI YOKTUR

Birileri TV'de utanmadan sÄ±kÄ±lmadan ÖSO terör örgütüdür diyor. Onlar Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflerin ta kendisidir. Terör örgütü ile alakasÄ± yoktur. Onlar topraklarÄ±nÄ± koruyorlar. OnlarÄ± biz eÄŸittik. Bu kadar açÄ±k konuÅŸuyorum. Hep ne dedim. Terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ güvenli bölge yapmamÄ±z lazÄ±m. Ä°ran, Rusya, Amerika'ya söyledim. Bu TV'dekiler ne konuÅŸuyorlar, kulaÄŸÄ± var duymaz, dili var konuÅŸmaz. Biz terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir güvenli bir bölge ilan edeceÄŸiz. Biz yeniden bir devlet kurulmasÄ±na müsade etmeyeceÄŸiz. Bu böyle biline. Kilis, Antep, Urfa'yÄ± tehdit edemez. Tehditlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ uçuÅŸa yasak bölge. 20 Ocak sonrasÄ± Amerika'da yeni BaÅŸkan baÅŸa geçiyor. Onlarla da konuÅŸacaÄŸÄ±z. Halep'ten 45 bin kardeÅŸimizi kurtardÄ±k. OnlarÄ± biliyorsunuz aldÄ±k. Gerekirse kendi topraklarÄ±mÄ±za çekebiliriz. Ä°dlib'de yemekleri kÄ±yafetleri her ÅŸeyi var.

"SIRADA MÜNBÄ°Ç VAR, AMERÄ°KA Ä°LE EL ELE VERÄ°RSEK RAKKA VAR"

Ä°zmir Kiraz'dan Putin'le konuÅŸtuk. Bizlere teÅŸekkürü oldu. Sizin de kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olmasaydÄ±, el ele vermeseydik bu süreci bu ÅŸekilde bitiremezdik. SÄ±rada Münbiç var, Amerika ile el ele verirsek Rakka var. Dünyadan bize ne diyenlere sesleniyorum. Bu dünyada yaÅŸÄ±yoruz. Türkiye küresel bir güçtür. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki sizin bu parlamentoda ne iÅŸiniz var. GeldiÄŸiniz yere dönün aksi halde. Biz milletimizin ve devletimizin bekasÄ± meselesini konuÅŸuyoruz. Bir haftadÄ±r Genelkurmay BaÅŸkanÄ±mÄ±z bölgede. Ankara'da mÄ± otursun senin parlamentoda oturduÄŸun gibi yapacaÄŸÄ±mÄ±z çok iÅŸ var. Bir taraftan açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz.

"BÄ°Z SURÄ°YE'DE BUGÜN VARSAK GÜÇLÜ DEVLET OLDUÄžUMUZ Ä°ÇÄ°N"

Pazartesi SayÄ±n BaÅŸbakan Ilgaz Tüneli'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak. Eskiden kÄ±ÅŸ mevsiminde geçilmezdi. Åžimdi yazÄ± kÄ±ÅŸÄ± yok. Suriye'de kendi istiklal ve istikbalimiz için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžimdi El Bab'dayÄ±z. YarÄ±n Münbiç, Rakka. Nerede bir zulüm varsa zulmün olduÄŸu yerde biz varÄ±z. Bizim dedelerimiz Hint yarÄ±madasÄ±na gitmedi mi? Bizim ecdadÄ±mÄ±z keyfinden mi gitti? Biz Suriye'de bugün varsak güçlü devlet olduÄŸumuz için. Ve olacaÄŸÄ±z. 2023 Türkiye sosyal alanda zirveye ulaÅŸacak. 30 büyükÅŸehirde dev hastaneler inÅŸa ediyoruz. Mersin'le açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ± yapmaya baÅŸlÄ±yoruz.