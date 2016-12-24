BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m DÃ¼nya bÃ¶lgesel sorunlara karÅŸÄ± adil olsun dedi

TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar Meclisi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da aÃ§Ä±klamalarda bulunan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz diyoruz dÃ¼nya bÃ¶lgesel sorunlara karÅŸÄ± adil olsun" dedi.

Ä°ÅŸte Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ifadelerinden satÄ±r baÅŸlarÄ±;"Ülkemizin gücünü hafife alamayalÄ±m küçümsemeyelim bütün bunlar gelip geçicisdir. Biz diyoruz dünya bölgesel sorunlara karÅŸÄ± adil olsun. Herkes sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± sÄ±vazlÄ±yor. Tamam yapÄ±yoruz da siz ne yapÄ±yorsunuz? Åžuradaki sorunlarÄ± çözmek için fedakarlÄ±k yapÄ±yor msuunuz? BÄ±rakÄ±n rekabeti gelin insanlarÄ± kurtaralÄ±m. Ve bu nokatya geliyorlar.""Türkiye'nin geldiÄŸi yer gideceÄŸi yere göre çok daha kÄ±sa. Önümüzde daha çok mesafe var. Daha çok yapmamÄ±z gereken iÅŸ var. Türkiye'nin kaynaklarÄ± bugün geldiÄŸimizin iki katÄ±nÄ± rahatlÄ±kla yapacak kapasiteye sahip. Bunu biliyoruz. Ä°nsan kapasitemiz, coÄŸrafyamÄ±z buna müsait. FirmalarÄ±mÄ±zÄ±n kabiliyetleri buna müsait. Bir genç biliÅŸimci bir oyun yazmÄ±ÅŸ, 200'den fazla ülkeye bunu satmÄ±ÅŸ. Daha bunun ötesi var. Almanya'da yaÅŸayan Giresunlu bir delikanlÄ± var bu liste baÅŸÄ± oyunu o yapÄ±yor. Türkiye'de gelip yatÄ±rÄ±m yapacak. Ön gördüÄŸü yatÄ±rÄ±m da 500 milyon dolar. AnlattÄ±klarÄ±nÄ± benim hafÄ±zam zor alÄ±yor. BaÅŸka bir dünya. Ama geleceÄŸin böyle olacaÄŸÄ±nÄ± anlamak zor deÄŸil"

"DEVLETÄ°N KASASINDAN PARA HARCAMADAN YAPTIK"

"SaÄŸlÄ±kta hakikaten küresel anlamda her ülkenin bir anlamda gÄ±pta ile baktÄ±ÄŸÄ± örnek alacaÄŸÄ± dönüÅŸümü gerçekleÅŸtirdik. Avrasya Tüneli, dünyada kriz var. KarÅŸÄ±dan gelenlere soralÄ±m yarÄ±m saat sürmemiÅŸtir. Normal ÅŸartlarda gelemezsiniz. BoÄŸazÄ±n 156 metre altÄ±ndan tünel yaparsanÄ±z gelir. Biz bunu yatÄ±rÄ±mlarÄ±n durduÄŸu bir dönemde yaptÄ±k. Hem de devletin kasasÄ±ndan para harcamadan yaptÄ±k. Åžimdiden 30 bin olmuÅŸ, 60 bin oldu mu garantisi de bitiyor. Üstünü de paylaÅŸacaÄŸÄ±z deÄŸil mi?"

"GELÄ°ÅžEN DÜNYADA AKIL BÄ°RÇOK ÅžEYÄ°N ÜZERÄ°NDE GÄ°DÄ°YOR"

"AkÄ±l teriyle para kazanma bu. Bunu daha fazla arttÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. GeliÅŸmenin yolu bu. TarÄ±mÄ±, sanayiyi bÄ±rakalÄ±m demek deÄŸil. Onlarda zaten bir noktaya geldik. Sanayicilik bir sevda iÅŸidir. Para kazanma iÅŸi deÄŸildir. Sanayicileri bilirim. Ben de yaptÄ±m kÄ±smen. Ne kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±za bakmazsÄ±nÄ±z. KafanÄ±zÄ± takarsÄ±nÄ±z bir iÅŸe yapÄ±ncaya kadar iflah olmazsÄ±nÄ±z. BaÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman ne kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± düÅŸünmezsiniz. Ben bunu baÅŸardÄ±m dersiniz. Onun verdiÄŸi mutluluÄŸu size hiçbir ÅŸey vermez. Ama geliÅŸen dünyada akÄ±l birçok ÅŸeyin üzerinde gidiyor. Sermaye dÄ±ÅŸarÄ±dan, kaynak ihtiyacÄ± yok, tamamen insan zekasÄ±nÄ±n, insan aklÄ±nÄ±n becerisinin ürünü"

"Ä°NSANI YÜCELTMEK, YAÅžATMAK BU"

"Bu bölge dünyanÄ±n en önemli bölgesidir. Dünyada DoÄŸu'dan BatÄ±'ya doÄŸru zenginlik kayarken ÅŸimdi tekrar BatÄ±'dan DoÄŸu'ya doÄŸru yine Türkiye'den geçiyor. Biz onun için dünyanÄ±n en büyük havalimanÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. BoÅŸu boÅŸuna deÄŸil bu karar. Biz bu projeleri yaparken kÄ±s kÄ±s gülüyorlardÄ±. Biz dünyanÄ±n en büyük havalimanÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z derken aynÄ± ÅŸeyi söylüyorlardÄ±. SokaÄŸa çÄ±kÄ±p hava yapmayÄ±n diyorlar. Bizimkiler köprü yapmayÄ±n, yol yapmayÄ±n, havalimanÄ± yapmayÄ±n, kim verdi size bu aklÄ±? Biz 2023 hedeflerini ÅŸimdiden inÅŸa ettik. Pazartesi günü Ilgaz Tüneli'ni açÄ±yoruz. 3-5 dakika içerisinde Kastamonu'ya iniyorsunuz. Ä°nsanÄ± yüceltmek, yaÅŸatmak bu. Ä°nsanlarÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak, kalitesini arttÄ±rmak için gece gündüz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sanki memlekette kÄ±yamet kopuyor. BazÄ± iÅŸlerin algÄ± yönetiminde kaybediyoruz."

"TERÖRÜ BAÅžIMIZA SARMAYA ÇALIÅžIYORLAR"

"Sadece Eyfel Kulesi'yle, Venedik'le iÅŸi götürüyor. Bu kadar kaynaÄŸÄ±mÄ±z var. Bu imkanlarÄ± deÄŸerlendirmek varken biz birbirimizle meÅŸgul oluyoruz. Enerjimizi verimli kullanamÄ±yoruz. Bu terörü bizim baÅŸÄ±mÄ±za sarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar ki bizi meÅŸgul etsinler. Türkiye bir beka mücadelesi veriyor. Hafife almayalÄ±m. Bu terörü biz gündemimizin alt sÄ±ralarÄ±na indirmezsek bütün bu konuÅŸtuklarÄ±mÄ±z anlam ifade etmez. Canla baÅŸla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°yi de mesafe aldÄ±k. GeldiÄŸimiz noktada terör örgütü gözünü karartmÄ±ÅŸ, asimetrik kural dÄ±ÅŸÄ±, sivil asker demeden intihar eylemleriyle ses getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. BunlarÄ±n üstesinden geleceÄŸiz"