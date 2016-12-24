BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Kilis'e, Gaziantep'e roketler dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zaman ne diyeceÄŸiz dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin "Güney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca büyük tehditler altÄ±ndayÄ±z. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen lojistik destekleri kesmemiz lazÄ±m. Onun için FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ± yapÄ±yoruz. Hala bunu anlayamayanlar olduÄŸunu görüyoruz. Kilis'e, Gaziantep'e roketler, füzeler düÅŸtüÄŸü zaman ne diyeceÄŸiz biz insanlarÄ±mÄ±za? Onun cevabÄ±nÄ±, o bombalarÄ±, o füzeleri atanlarÄ± bulunduÄŸu yerde etkisiz hale getirerek söyleyeceÄŸiz. Onun için yapÄ±yoruz" dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ekonomi BakanlÄ±ÄŸÄ± katkÄ±larÄ± ve Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi (TÄ°M) koordinasyonunda düzenlenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet Ä°hracatçÄ±sÄ±' ödül törenine katÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Ataköy Hyatt Regency'de gerçekleÅŸtirilen törende, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±larÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Nurettin Canikli ve Veysi Kaynak, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Özlü, Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ile Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya da yer aldÄ±.

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet Ä°hracatçÄ±sÄ± ödül töreninde hitap eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bizim karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorunlarÄ±n 10'da 1'i ile karÅŸÄ±laÅŸan ülkeler, havlu atÄ±yor. Hayat duruyor; ama Türkiye, Allah'a ÅŸükür zorluklarla piÅŸe piÅŸe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düÅŸen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çÄ±kÄ±yor. Türkiye'nin farkÄ± da bu" dedi.

"SORUNLARA RAÄžMEN BÜYÜK Ä°Åž BAÅžARIYORSUNUZ"

Åžair ve yazar Muallim Naci'nin 'Marifet iltifata tabidir' sözünü hatÄ±rlatan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Marifet sizde, iltifat da bize ait. Ülkemize taÅŸ üstüne taÅŸ koyan, iÅŸ üstüne iÅŸ yapan, emek, akÄ±l teri dökerek, ülkemizin muasÄ±r medeniyetler yürüyüÅŸüne omuz veren siz ihracatçÄ±larÄ±mÄ±za çok teÅŸekkür ediyoruz. Zor ÅŸartlarda bile etrafÄ±mÄ±zdaki sorunlara raÄŸmen, pazar daralmasÄ±na raÄŸmen, küresel ticaretin de büyümesinin azalmasÄ±na raÄŸmen büyük iÅŸ baÅŸarÄ±yorsunuz. Bir mucize gerçekleÅŸtiriyorsunuz. Bu iltifat deÄŸil, gerçekleÅŸen bir ÅŸeyden bahsediyoruz" diye konuÅŸtu.

"2017'DE TÜRKÄ°YE BAMBAÅžKA BÄ°R KONUMDA OLACAK"

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n, bu seneden daha güzel olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu sene bütün her ÅŸeye raÄŸmen miktar olarak artmamÄ±z var. Parasal olarak da az da olsa artmamÄ±z olacak. Öyle öngörüyoruz; ama 2017 bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok. Bunlar Türkiye'nin aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸinin sancÄ±larÄ±dÄ±r. DoÄŸum öncesi sancÄ± gibidir. 2017'de Türkiye bambaÅŸka bir konumda olacak. Hem bölgesinde hem dünyada hak ettiÄŸi yeri, tam anlamÄ±yla almÄ±ÅŸ olacak" dedi.

"GÜNEY SINIRLARIMIZ BOYUNCA BÜYÜK TEHDÄ°TLER ALTINDAYIZ"

Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Bugün Türkiye'nin güneyinde bir savaÅŸ var. Güney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z boyunca büyük tehditler altÄ±ndayÄ±z. Bu tehditleri bertaraf etmek, insanÄ±mÄ±zÄ±n mal ve can güvenliÄŸini korumak için sadece kendi topraklarÄ±mÄ±zda mücadele etmek yetmiyor. DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen lojistik destekleri de kesmemiz lazÄ±m. Onun için FÄ±rat KalkanÄ±'nÄ± yapÄ±yoruz. Hala bunu anlayamayanlar olduÄŸunu görüyoruz. Kilis'e, Gaziantep'e roketler, füzeler düÅŸtüÄŸü zaman ne diyeceÄŸiz biz insanlarÄ±mÄ±za? Onun cevabÄ±nÄ±, o bombalarÄ±, o füzeleri atanlarÄ± bulunduÄŸu yerde etkisiz hale getirerek söyleyeceÄŸiz. Onun için yapÄ±yoruz. Bizim topraklarÄ±mÄ±z bize yeter de artar bile. Kimsenin topraÄŸÄ±nda gözümüz yok. Ä°nsanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±, mal ve can güvenliÄŸi bizim için her ÅŸeyin üzerindedir"

"KALICI HALE GETÄ°RMEMÄ°Z LAZIM, KÄ°MÄ°N GELECEÄžÄ° ÖNEMLÄ° DEÄžÄ°L"

Anayasa Komisyonu'nda görüÅŸülen anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifiyle ilgili BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°nÅŸallah ÅŸimdi bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini de tamamlarsak, Türkiye istikrar ve güven içerisinde bundan sonra yoluna kararlÄ±lÄ±kla devam edecek. 1960'tan bu tarafa 45 hükümet deÄŸiÅŸmiÅŸ. 16 ayda bir hükümet ne yapabilir? Bakanlar tebrikleri kabul eder, brifingleri alÄ±r. Hizmet nerede? Ama 14 yÄ±lda biz, bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptÄ±ysak bunun arkasÄ±nda güven ve istikrar yatÄ±yor. Bunu kalÄ±cÄ± hale getirmemiz lazÄ±m. Kimin geleceÄŸi önemli deÄŸil. Ä°stikrar ve güven sürekli olsaydÄ± her 10 yÄ±lda kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir sonraki 10 yÄ±lda kaybetmezdik. Mehter gibi, iki ileri bir geri. Tamam eski dönemde fetih yaparken bu lazÄ±m, yorulmadan gitmek lazÄ±m; ama ÅŸimdi zamanÄ±, açÄ±ÄŸÄ± kapatmamÄ±z lazÄ±m. Åžimdi vals ederek gitmemiz lazÄ±m. HÄ±zlÄ± gitmemiz lazÄ±m" diye konuÅŸtu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ FEDAÄ° EYLEMLERÄ°YLE SES GETÄ°RMEYE ÇALIÅžIYOR"

Terörle mücadelede kararlÄ±lÄ±k vurgusu da yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: "Terörü bizim baÅŸÄ±mÄ±za sarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar ki bizi meÅŸgul etsin. Türkiye bugünlerde bir beka mücadelesi veriyor. Hafife almayalÄ±m. Bu terörü biz gündemimizin alt sÄ±ralarÄ±na indirmezsek, bütün bu konuÅŸtuklarÄ±mÄ±z fazla anlam ifade etmez. Onun için canla baÅŸla çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°yi de mesafe aldÄ±k. Åžu anda geldiÄŸimiz geldiÄŸimiz noktada artÄ±k terör örgütü gözünü karartmÄ±ÅŸ, asimetrik, kural dÄ±ÅŸÄ±, sivil, asker demeden intihar eylemleriyle, fedai eylemleriyle ses getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunun da üstesinden geleceÄŸiz. Bu mücadele devam edecek"