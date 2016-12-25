Bakan Soylu TerÃ¶r belasÄ±yla son nefesimize kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz dedi

Siirt'in Baykan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Veysel Karani beldesinde esnaf ziyaretinde bulunan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± gibi konular hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, "Biz ÅŸu anda PKK ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz mücadelenin sadece bir safhasÄ±ndayÄ±z. Bu ülkeyle bir daha ama bir daha oyun oynama kabiliyeti olmayacaÄŸÄ±nÄ± onlara önümüzdeki baharda öyle bir göstereceÄŸiz ki" dedi.Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Siirt'in Baykan ilçesine baÄŸlÄ± Veysel Karani beldesinde esnaf ziyaretinde bulundu.Siirt'teki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan Bakan Soylu, beraberinde Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yasin Aktay ile Baykan ilçesine baÄŸlÄ± Veysel Karani beldesine geçti.Soylu, burada önce Veysel Karani Türbesini ardÄ±ndan beldedeki esnafÄ± ziyaret etti, belde sakinleriyle sohbet etti.GörüÅŸmelerde sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± dile getiren esnaf ve vatandaÅŸlar, Bakan Soylu'ya ziyaretten duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.

SOYLU: SON NEFESÄ°MÄ°ZE KADAR MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, "Bu terör belasÄ±yla, PKK'sÄ±yla, FETÖ'süyle son nefesimize kadar mücadele edeceÄŸiz. Asla geri basmayacaÄŸÄ±z, asla bu yoldan dönmeyeceÄŸiz. Bu millet bombadan silahtan korkacak bir millet olsaydÄ±, Çanakkale'de, Sakarya'da korkardÄ±." dedi.Soylu, AK Parti Siirt Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaretinde partililere hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bir süredir DoÄŸu ve GüneydoÄŸu'da bulunan illeri ziyaret ederek sorunlarÄ± görmeye ve çözmeye gayret gösterdiklerini söyledi."Biz bu kucaklaÅŸmayÄ± gerçekleÅŸtirdikçe, arttÄ±rdÄ±kça, Ä°stanbul'da bir bomba patlÄ±yor, Kayseri'de alçak bir saldÄ±rÄ±da evlatlarÄ±mÄ±z ÅŸehit oluyor ve ülkemizde görev yapan OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na ciddi ÅŸekilde hizmet eden önemli bir devlet adamÄ±, kalleÅŸçe bir saldÄ±rÄ±ya kurban gidiyor." diyen Soylu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"KaÄŸÄ±t üzerinde bakarsanÄ±z, hepsinin faili farklÄ±. 'TAK' diye uyduruk bir örgüt üstleniyor, aslÄ±nda bildiÄŸin PKK. Ötekisi ÅŸahÄ±s görünümlü, kazÄ±yÄ±nca altÄ±nda FETÖ çÄ±kÄ±yor, onun da zaten PKK ile bir ÅŸekilde ortaklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes biliyor. Bunlara destek olanlarÄ±n kimler olduÄŸu da herkesin malumu. Ä°ÅŸte bütün bunlarÄ± alt alta koyduÄŸumuzda yapÄ±lmak istenilenin ne olduÄŸu açÄ±kça görülüyor. Amaç, 14 yÄ±ldÄ±r süregelen bu devlet ve millet yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek, dolayÄ±sÄ±yla geliÅŸmeyi engellemek, özellikle DoÄŸu ve GüneydoÄŸu illerini geri bÄ±raktÄ±rÄ±p, kendilerine geri kalmÄ±ÅŸlÄ±k üzerinden meÅŸruiyet saÄŸlamak. Devletle milletin arasÄ±nÄ± açmaktÄ±r."

"BU ÜLKENÄ°N BAÅžBAKANI, BAKANI GEZÄ°YOR DÄ°YE RAHATSIZ OLUYORLAR"

Soylu, özellikle DoÄŸu ve GüneydoÄŸu illerinin kalkÄ±nmasÄ±na, geliÅŸmesine yönelik bir irade ortaya koyulduÄŸunda, ülkenin bir yerlerinde bombalarÄ±n patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.6-7 Ekim olaylarÄ±nda Siirt Halk Kütüphanesi'nin terör örgütü PKK'lÄ±lar tarafÄ±ndan tahrip edildiÄŸini anÄ±msatan Soylu, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Bu kütüphane geçici olarak baÅŸka bir binaya alÄ±ndÄ±. Yenisinin projesi çiziliyor, 2017'de inÅŸaatÄ± baÅŸlayacak inÅŸallah. Bir kütüphaneyi kim, neden tahrip eder? Cevap basittir. Bu milletin okumasÄ±nÄ±, geliÅŸmesini istemeyen, kendi güdük hayat felsefesine biat edilmesini isteyen, buralarÄ±n gençlerini, daÄŸlarla maÄŸara kovuklarÄ±na mahkum etmek isteyen, onlarÄ± devletle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren, batÄ±lÄ± aÄŸabeylerinin ayakçÄ±sÄ± yapan, peÅŸkeÅŸ çeken bir zihniyet bunu ister ve yapar. HavaalanÄ± inÅŸaatÄ±ndan, yol inÅŸaatÄ±ndan iÅŸçi kaçÄ±ran, mühendis kaçÄ±ran, iÅŸ makinelerini yakan da aynÄ± iradedir. 6-7 Ekim'de insanlarÄ± sokaÄŸa çaÄŸÄ±ran irade de aynÄ± iradedir. Kan akan musluk afiÅŸleriyle insanlarÄ± tehdit ederek oy gasp etmeye çalÄ±ÅŸan da aynÄ± iradedir. Bu ülkenin bakanlarÄ±, baÅŸbakanÄ± DoÄŸu'da, GüneydoÄŸu'da geziyor diye rahatsÄ±z olan da aynÄ± iradedir."

"BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERÄ° SÄ°LÄ°NECEK"

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, PKK'sÄ±ndan FETÖ'süne kadar, adÄ± ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin silineceÄŸini vurguladÄ±."Vatan sadece silahla korunmaz, siyasetle de korunur. Bizim mücadelemiz budur. Bu ülkenin en küçük ilçesinin, mahallesinin dahi, terör baskÄ±sÄ± altÄ±nda geri kalmasÄ±na razÄ± olmamÄ±z mümkün deÄŸildir." deÄŸerlendirmesinde bulunan Soylu, ÅŸöyle devam etti:

"Yok eÅŸ baÅŸkanmÄ±ÅŸ, yok federasyonmuÅŸ, KandilmiÅŸ, batÄ± dünyasÄ±nÄ±n tepkisiymiÅŸ, hiçbirisi umurumuzda deÄŸil. Bu ülkenin ne kadar emniyeti, askeri, polisi ve jandarmasÄ± varsa bu mücadelenin içindedir. Bu ülkenin DoÄŸusuyla BatÄ±sÄ± aynÄ± geliÅŸmiÅŸlik seviyesine gelecektir. Bu bizim inadÄ±mÄ±zdÄ±r ve inancÄ±mÄ±zdÄ±r. Neden benim Ä°zmir'deki vatandaÅŸÄ±m özgür iradesiyle beraber oy atarken AÄŸrÄ±'da, Siirt'te, ÅžÄ±rnak'taki vatandaÅŸÄ±m evine gelen tehdit pusulalarÄ±yla beraber korkutulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lsÄ±n? Neden Bursa'da, BalÄ±kesir'de bir müteahhitimiz kamu yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± rahat rahat yapabiliyor, zamanÄ±nda teslim ediyor, vatandaÅŸÄ±m istifade edebiliyorken Hakkari'de, Van'da veya Mardin'de, asker korumasÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸmak zorunda kalsÄ±n? Ä°nÅŸaatÄ± olmasÄ± gerekenden uzun sürsün?"