Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Halep aÃ§Ä±klamasÄ±

Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Kemer'deki bir otelde 3'Ã¼ncÃ¼ Muhtarlar Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "'Ã‡anakkale geÃ§ilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardÄ± Ã‡anakkale'yi savunurken, dÃ¼ÅŸmana karÅŸÄ±. Oradaki Haleplilere karÅŸÄ± duyarsÄ±z kalÄ±rsak, tarih bizi affetmez" dedi.

Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Kemer'deki bir otelde 3'üncü Muhtarlar Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ± düzenlendi. ToplantÄ±ya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel ile milletvekilleri, belediye baÅŸkanlarÄ± ve muhtarlar katÄ±ldÄ±.

"ÇOK SAYIDA HAÄ°N GETÄ°RTTÄ°K"

Haber7'nin haberine göre Gülen örgütüyle içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da mücadelenin sürdüÄŸünü yineleyen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan çok sayÄ±da hâini getirttik. BazÄ± ülkeler bizden rica ediyor 'açÄ±klamayÄ±n' diye. Bugüne kadar 80'den fazla kurumunu ya devraldÄ±k ya kapattÄ±k. Gine'de 5 okulu devraldÄ±k. 2 tanesine ÅŸehit Ömer Halisdemir'in ismini verdik. Åžehitlerimizi Gine'de bile yaÅŸatacaÄŸÄ±z" dedi.

"TARÄ°H BÄ°ZÄ° AFFETMEZ"

Halep'te 50 bine yakÄ±n insanÄ±n sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:"Halep'te abluka içinde kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ, bombalanmÄ±ÅŸ, açlÄ±ÄŸa terk edilmiÅŸ, zulümle öldürülen insanlara duyarsÄ±z kalÄ±rsak o zaman müslümanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan da insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan da utanÄ±rÄ±z. Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardÄ± Çanakkale'yi savunurken, düÅŸmana karÅŸÄ±. Oradaki Haleplilere karÅŸÄ± duyarsÄ±z kalÄ±rsak, tarih bizi affetmez, insanlÄ±k bizi affetmez. Bu dünyada da öbür dünyada da bunun hesabÄ±nÄ± veremeyiz. 45 bin insanÄ± kurtardÄ±k, yeniden hayata kavuÅŸturduk. Oradaki insanlarÄ± Türkiye'ye getirdik, tedavisini yapÄ±yoruz."