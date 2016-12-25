Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/12/2016 21:02

Emekli Hava Pilot Korgeneral KarakuÅŸ DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± sabotaja uÄŸradÄ± dedi


Rusya'da SoÃ§i HavaalanÄ±ndan kalktÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± hakkÄ±nda Emekli Hava Pilot Korgeneral ErdoÄŸan KarakuÅŸ deÄŸerlendirme yaparak, sabotaj ihtimalinin yÃ¼ksek olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±na baÄŸlanan Emekli Hava Pilot Korgeneral ErdoÄŸan KarakuÅŸ, sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduÄŸunu söyledi.Emekli Korgeneral Hava Pilot ErdoÄŸan KarakuÅŸ, Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda düÅŸen Rus uçaÄŸÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu. KarakuÅŸ, düÅŸen uçaÄŸÄ±n içerisinde bulunan yüksek rütbeli askerlerin sabotaj ÅŸüphelerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SABOTAJ Ä°HTÄ°MALÄ° YÜKSEK

Emekli Korgeneral Hava Pilot ErdoÄŸan KarakuÅŸ, ÅŸöyle konuÅŸtu; "Sabotaj ihtimalini yüksek. YaklaÅŸÄ±k 15 gün önce Sibirya civarÄ±nda Rus askerlerini taÅŸÄ±yan bir uçak düÅŸmüÅŸtü. O zaman da sabotaj tartÄ±ÅŸmalarÄ± vardÄ±. OrtadoÄŸu'daki geliÅŸmeler bu olaylarÄ±n artmasÄ±na neden oluyor. ArÄ±zadan da düÅŸmüÅŸ olabilir ancak içerisinde yüksek rütbeli askerlerin olmasÄ± ÅŸüpheleri artÄ±rÄ±yor."

RUSYA TERÖRÄ°ZM Ä°HTÄ°MALÄ°NÄ° TAMAMEN DIÅžARDA BIRAKIYOR

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi BaÅŸkanÄ± Viktor Ozerov, kazanÄ±n muhtemel sebepleri arasÄ±nda terörizm ihtimalini 'tamamen dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ±' belirtti.

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Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Halep aÃ§Ä±klamasÄ±

Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Kemer'deki bir otelde 3'Ã¼ncÃ¼ Muhtarlar Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±na katÄ±lan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "'Ã‡anakkale geÃ§ilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardÄ± Ã‡anakkale'yi savunurken, dÃ¼ÅŸmana karÅŸÄ±. Oradaki Haleplilere karÅŸÄ± duyarsÄ±z kalÄ±rsak, tarih bizi affetmez" dedi.


Bakan Soylu TerÃ¶r belasÄ±yla son nefesimize kadar mÃ¼cadele edeceÄŸiz dedi

Siirt'in Baykan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Veysel Karani beldesinde esnaf ziyaretinde bulunan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Suriye'de devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± gibi konular hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Kilis'e, Gaziantep'e roketler dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zaman ne diyeceÄŸiz dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.