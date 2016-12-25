Emekli Hava Pilot Korgeneral KarakuÅŸ DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± sabotaja uÄŸradÄ± dedi

Rusya'da SoÃ§i HavaalanÄ±ndan kalktÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ± hakkÄ±nda Emekli Hava Pilot Korgeneral ErdoÄŸan KarakuÅŸ deÄŸerlendirme yaparak, sabotaj ihtimalinin yÃ¼ksek olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±na baÄŸlanan Emekli Hava Pilot Korgeneral ErdoÄŸan KarakuÅŸ, sabotaj ihtimalinin oldukça yüksek olduÄŸunu söyledi.Emekli Korgeneral Hava Pilot ErdoÄŸan KarakuÅŸ, Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda düÅŸen Rus uçaÄŸÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu. KarakuÅŸ, düÅŸen uçaÄŸÄ±n içerisinde bulunan yüksek rütbeli askerlerin sabotaj ÅŸüphelerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

SABOTAJ Ä°HTÄ°MALÄ° YÜKSEK

Emekli Korgeneral Hava Pilot ErdoÄŸan KarakuÅŸ, ÅŸöyle konuÅŸtu; "Sabotaj ihtimalini yüksek. YaklaÅŸÄ±k 15 gün önce Sibirya civarÄ±nda Rus askerlerini taÅŸÄ±yan bir uçak düÅŸmüÅŸtü. O zaman da sabotaj tartÄ±ÅŸmalarÄ± vardÄ±. OrtadoÄŸu'daki geliÅŸmeler bu olaylarÄ±n artmasÄ±na neden oluyor. ArÄ±zadan da düÅŸmüÅŸ olabilir ancak içerisinde yüksek rütbeli askerlerin olmasÄ± ÅŸüpheleri artÄ±rÄ±yor."

RUSYA TERÖRÄ°ZM Ä°HTÄ°MALÄ°NÄ° TAMAMEN DIÅžARDA BIRAKIYOR

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi BaÅŸkanÄ± Viktor Ozerov, kazanÄ±n muhtemel sebepleri arasÄ±nda terörizm ihtimalini 'tamamen dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ±' belirtti.