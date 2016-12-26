Ana Sayfa | SÄ°YASET 26/12/2016 09:11

HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk gÃ¶zaltÄ±nda


DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, HalklarÄ±n Demokratik Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürülen TuÄŸluk'un DiyarbakÄ±r'a gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.OlayÄ±n ardÄ±ndan HDP Genel Merkezi de geliÅŸmeyi doÄŸruladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan AtatÃ¼rk mesajÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n Ankara'ya geliÅŸinin 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa Ã¶zel sÃ¼rpriz

15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine video konferansla baÄŸlanan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.


Emine ErdoÄŸan dÃ¼nya liderlerinin eÅŸlerine o mektubu yolladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nya liderlerinin eÅŸlerine Suriye'de yaÅŸanan insanlÄ±k dramÄ±yla ilgili mektup gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.