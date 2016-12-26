HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk gÃ¶zaltÄ±nda

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, HalklarÄ±n Demokratik Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan emniyete götürülen TuÄŸluk'un DiyarbakÄ±r'a gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.OlayÄ±n ardÄ±ndan HDP Genel Merkezi de geliÅŸmeyi doÄŸruladÄ±.