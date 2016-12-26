BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak Barzani baÅŸarÄ±lÄ± olmazsa TSK marifetiyle yerine getirecek dedi

Kilis'te konuÅŸan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ve Halep'te sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, "Åžengal'de yeni bir Kandil oluÅŸumuna asla müsaade etmeyiz" diyerek "SayÄ±n Barzani'nin baÅŸarÄ±lÄ± bir netice almasÄ± en büyük dileÄŸimiz ama olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bunun gereÄŸini Türkiye TSK marifetiyle yerine getirecektir" ifadelerini kullandÄ±.

KÄ°LÄ°S VALÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°

Veysi Kaynak, çeÅŸitli temaslarda bulunmak üzere geldiÄŸi Kilis'te Vali Ä°smail ÇataklÄ±, Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger, ReÅŸit Polat ve diÄŸer yetkililerce karÅŸÄ±landÄ±.FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab bölgesinde yaralanan askerler ile bölgeden gelen yaralÄ± sivilleri ziyaret etmek üzere kente gelen Kaynak, Kilis ValiliÄŸini ziyaret ederek, Vali ÇataklÄ± ile görüÅŸtü.Kaynak, Valilikte düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suriye'de devam eden iç savaÅŸ nedeniyle zor ÅŸartlar altÄ±nda yaÅŸam mücadelesi veren Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumlarÄ± ile ilgili deÄŸerlendirmede bulunmak üzere Kilis'e geldiklerini söyledi.

"EN CÄ°DDÄ° MÜCADELEYÄ° TSK YAPIYOR"

ÇarÅŸamba günü Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) desteÄŸiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarÄ±nca yürütülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± operasyonu çerçevesinde El Bab'ta meydana gelen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± çok sayÄ±da askerin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 16 askerin ÅŸehit olduÄŸunu anÄ±msatan Kaynak, son durumu yerinde görmek adÄ±na kente geldiÄŸini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"ÖSO'yu destekleyen Türk SilahlÄ± Kuvvetlerimiz aslÄ±nda kendi içindeki hain unsurlardan temizlendikten sonra dünyanÄ±n en kabiliyetli, en cesur ordusu olduÄŸunu ÅŸu anda FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu ile göstermektedir. YaklaÅŸÄ±k 3,5 yÄ±llÄ±k bir maceradÄ±r DEAÅž macerasÄ±. Suriye'nin topraklarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± Irak'Ä±n ise üçte birini iÅŸgal edebilmiÅŸtir. Dünya 65 ülkeyle en modern silahlara sahip, en güçlü donanÄ±mlara sahip ve büyük sayÄ±da askeri olan koalisyon güçlerinin uzunca bir süreden bu yana hava harekatÄ± ile yok etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± DEAÅž terör örgütüne karÅŸÄ± en ciddi, en kapsamlÄ± ve en netice alÄ±cÄ± mücadeleyi TSK yapmaktadÄ±r. HarekatÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana yaklaÅŸÄ±k 4 ay geçti bu tarihe kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan DEAÅž ve PYD terör unsurlarÄ±ndan temizlenmiÅŸtir ancak ülkemizin güvenliÄŸinin oradan baÅŸlama stratejisi üzerinde TSK o sahadadÄ±r. Asla iÅŸgal, ilhak ve istila niyetiyle Suriye topraklarÄ±nda deÄŸildir."

"HAREKATIN DOÄžRULUÄžU ANLAÅžILIYOR"

Suriye'de oluÅŸan otorite boÅŸluÄŸu ve kalmayan devlet yapÄ±sÄ± münasebetiyle Türk halkÄ±nÄ±n bazÄ± acÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Kaynak, baÅŸta Kilis olmak üzere Gaziantep ve bazÄ± sÄ±nÄ±r illerine roketler düÅŸtüÄŸünü ve teröristlerce saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.Hükümetin sÄ±nÄ±r güvenliÄŸinin o noktadan baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸine dair karar verdikten sonra FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Kaynak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"Allah'a hamdolsun baÅŸarÄ±yla yürütülüyor. Operasyonun ardÄ±ndan sanÄ±rÄ±m bir tek Hadise oldu. DolayÄ±sÄ±yla operasyonun ne kadar doÄŸru bir karar olduÄŸu, stratejinin ne kadar doÄŸru bir strateji olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Biz ÅŸunu biliyoruz yapÄ±lan iÅŸ Türkiye'nin güvenliÄŸi ve bölünmez bütünlüÄŸünü muhafaza içindir. YapÄ±lan iÅŸ insanÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸi ve güvenliÄŸi içindir ancak müttefiklerimizin ÅŸunu bilmeleri gerekir Türkiye nasÄ±l kendi güvenliÄŸi için bu operasyonu yapÄ±yor ve Allah'a hamdolsun baÅŸarÄ±lÄ± oluyorsa, müttefiklerimiz ÅŸunu bilmeliler ki Avrupa'nÄ±n güvenliÄŸi de Türkiye'den baÅŸlar. Bizim güvenliÄŸimiz Suriye ve Irak'tan baÅŸlar. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± saÄŸlama almalÄ±yÄ±z ama Avrupa da kendi güvenliÄŸinin Türkiye'den baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± unutmamalÄ±dÄ±r. Türkiye, asla bir iÅŸgal, bir istila, bir ilhak ve topraklarÄ±nÄ± geniÅŸletme heveslisi deÄŸildir. Bizim 786 bin kilometrekare Vatan topraÄŸÄ±mÄ±z var. Åžehit kanÄ±yla sulanmÄ±ÅŸ bu topraklar milletimize bol bol yeter de artar da. Refah içerisinde, huzur içerisinde özgürlük içerisinde yaÅŸamamÄ±za yeter."

"ÇOBANBEY'E YENÄ° MERKEZ KURULUYOR"

BaÅŸta Azez olmak üzere bölgede 180-190 bin insanÄ±n aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Kaynak, Arap, Kürt, Türkmen, Åžii, Sünni ayÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n bu insanlarÄ±n hem barÄ±nmalarÄ±nÄ± hem iaÅŸelerini hem organizasyonlarÄ±nÄ± yapmanÄ±n hesabÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Türk milletinin cömert olduÄŸunu ve yÄ±llardÄ±r Suriye'deki kardeÅŸlerine destek vermeye devam ettiÄŸini dile getiren Kaynak, sadece Halep'in tahliyesinden sonra yaklaÅŸÄ±k 10 günde bin 10 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesinin sÄ±nÄ±r ötesine yollandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Tarihi bir gümrük kapÄ±sÄ± olan Çobanbey Gümrük KapÄ±sÄ± yeniden hayata geçirilecek ve bölgeye BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak geliÅŸmiÅŸ ve modern bir lojistik merkezi kurma kararÄ± aldÄ±k. Bu sayede gönderilen yardÄ±mlar doÄŸru yerlere, doÄŸru zamanda ulaÅŸacak." dedi. Kilis'in Suriye'deki insanlÄ±k dramÄ± sonrasÄ± mazlum insanlarÄ±n sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ilk liman olduÄŸunu hatÄ±rlatan Kaynak, nüfusunun 1,5 misline yakÄ±n "muhacir" kardeÅŸine "ensar" görevi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Valilik, belediye dahil bütün Kilis'in, gerçekten her türlü takdire ÅŸayan hizmetler ürettiÄŸini söyledi.

"BARZANÄ°'NÄ°N BAÅžARILI OLMASINI DÄ°LÄ°YORUZ"Barzani yönetiminin Åžengal kararÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Kaynak, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±"BM sözleÅŸmesi sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z dÄ±ÅŸÄ±ndan bize gelen her türlü terör faaliyeti, ülke güvenliÄŸine tehlike ve tehdit getiren her türlü faaliyeti yok etme görevi veriyor. Zaten o yüzden sözleÅŸmenin verdiÄŸi o yetkiye istinaden FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nu ve Kandil'e hava operasyonlarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve BaÅŸbakanÄ±mÄ±z çeÅŸitli defalar ilan ettiler MGK'nÄ±n çeÅŸitli toplantÄ±larÄ±nÄ±n sonuç bildirisinde bunlarÄ± açÄ±kladÄ±lar, Åžengal'de yeni bir Kandil oluÅŸumuna asla müsaade etmeyiz. Bu ülkemize yeni bir mikrop yuvasÄ± kapÄ±sÄ± açmak demektir. Ülkemize yeni bir mikrop sirayet edecek bir merkezin oluÅŸmasÄ±na Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla müsaade etmez. Tabii Barzani kendi egemenlik sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde olduÄŸu için kendi görevini yapÄ±yor. SayÄ±n Barzani'nin baÅŸarÄ±lÄ± bir netice almasÄ± en büyük dileÄŸimiz ama olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bunun gereÄŸini Türkiye TSK marifetiyle yerine getirecektir."

ASKERLERÄ° ZÄ°YARET ETTÄ°

El Bab'ta baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yürüyen bir harekat olduÄŸunu ve bütün hakim tepelerin tutulup kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çok yakÄ±nda mutlu havadisin duyurulacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Kaynak, TSK'nÄ±n bu hareketi tek baÅŸÄ±na yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "eÄŸit- donat" çerçevesinde eÄŸitilen ve donatÄ±lan ÖSO ile birlikte onlarÄ± destekleyerek yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.Kaynak, daha sonra Kilis Devlet Hastanesine giderek, Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± El Bab bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.YaralÄ± yakÄ±nlarÄ±yla da bir süre sohbet eden Kaynak, hastane yetkililerinden yaralÄ±larÄ±n durumuna iliÅŸkin bilgi aldÄ±.