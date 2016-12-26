Komisyonda AKP ve CHP'li vekiller arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda altÄ±ncÄ± kez toplanan TBMM Anayasa Komisyonu'nda CHP'li ve AKP'li milletvekilleri arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±.

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, CHP'li milletvekilleriyle, AK Partili milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Kendisine 'terbiyesiz' dediÄŸini ileri süren AK Partili Salih Cora'ya CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca KayÄ±ÅŸoÄŸlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

'BÄ°RÄ°NCÄ° MADDE GÖRÜÅžÜLECEK'

AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin görüÅŸüldüÄŸü, TBMM Anayasa Komisyonu Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda altÄ±ncÄ± kez toplandÄ±. Komisyon BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, yargÄ±nÄ±n 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k' ilkesine 'tarafsÄ±zlÄ±k' ibaresinin ekleneceÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin birinci maddesinin görüÅŸüleceÄŸini bildirdi.

'USULSÜZ OYLAMA' TARTIÅžMASI

Bunun üzerine usul üzerine konuÅŸmak için söz isteyen CHP'li komisyon üyesi Bülent Tezcan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin geneli üzerinde görüÅŸlerini bildirecek milletvekilleri olduÄŸunu belirterek, bu nedenle maddelere geçilmemesi gerektiÄŸini bildirdi. Bülent Tezcan, usulsüz bir oylama ile maddeler üzerinde görüÅŸülmeye geçilmesine yönelik karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak "CHP'nin 6 komisyon üyesi var. Sadece bir üye konuÅŸmuÅŸ ben dahil beÅŸ üyemiz konuÅŸmadÄ±k. Korsan usullerle geneli üzerinde görüÅŸmelerin tamamlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸtir. Yine usulsüz bir oylama ile maddeler üzerinde görüÅŸmeye geçilmek istenmektedir. Ä°ster birinci, ister ikinci, ister üçüncü maddeye geçilsin; bu paket bütün maddeleriyle birlikte bir bütündür ve bir zorbalÄ±k rejimi yerleÅŸtirmenin teklifidir. Birinci madde tarafsÄ±zlÄ±kla ilgili ifadenin geçtiÄŸi madde. Hangi baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z yargÄ±dan bahsedeceksiniz. Bugün hakimlerin, savcÄ±larÄ±n önüne gelen dosyayÄ± 'tutuklamaya sevk etmesem benim baÅŸÄ±ma iÅŸ gelir' diye kaygÄ± içinde yaÅŸadÄ±klarÄ± bir Türkiye'deyiz." diye konuÅŸtu.

HDP'LÄ° SANCAR: BURADAN ÇIKIÅž OLMAZ

HDP'li komisyon üyesi Mithat Sancar da Cumartesi günü yapÄ±lan oylamanÄ±n geçersiz kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±, yeni bir oylama yapÄ±lmasÄ±nÄ±, ve teklifin tümü üzerindeki görüÅŸmelerin devam etmesi gerektiÄŸini savundu. Sancar, "Türkiye'nin geleceÄŸine zaman ayarlÄ± bomba yerleÅŸtiriyorsunuz. Buradan çÄ±kÄ±ÅŸ olmaz. Teklifi çekmenizi öneriyorum ama çekmeyeceksiniz sÄ±nÄ±rsÄ±z tartÄ±ÅŸma yollarÄ±nÄ± kapatmayÄ±n lütfen. KonuÅŸabildiÄŸimiz kadar konuÅŸalÄ±m. Bunun kimseye zararÄ± olmaz." dedi.

CHP'LÄ°LER SLOGAN ATTI, AK PARTÄ°LÄ°LER ALKIÅžLADI

Daha sonra baÅŸkan Mustafa Åžentop'un "Bir teklifin geneli üzerindeki müzakereler ne kadar sürebilir? Ne kadar sürerse yeterli olur. Kaç kiÅŸi konuÅŸursa olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ olur sözlerine teklifin geneli üzerinde görüÅŸmelerin devam etmesini isteyen CHP'li üyeler tepki gösterdi. AK Parti ve CHP'li üyeler arasÄ±nda uzun süre tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. CHP'li milletvekilleri "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecekö diye slogan attÄ±. AK PArtili milletvekilleri ise bu durumu alkÄ±ÅŸlarla protesto etti.TartÄ±ÅŸmalar devam ederken birinci madde üzerinde görüÅŸmeler baÅŸladÄ± ve AK Partili komisyon üyesi Yusuf BaÅŸar konuÅŸtu.

"GEL LAN BURAYA"

Tansiyonun düÅŸmediÄŸi toplantÄ±da AK Parti milletvekili Salih Cora'nÄ±n kendisine 'terbiyesiz' dediÄŸini iddia eden CHP'li komisyon üyesi Nurhayat Altaca KayÄ±ÅŸoÄŸlu "Terbiyesiz sensin. Gel lan buraya" diye baÄŸÄ±rdÄ±. KayÄ±ÅŸoÄŸlu'nu milletvekilleri sakinleÅŸtirdi. AK PArtili milletvekilleri alkÄ±ÅŸlayarak KAyÄ±ÅŸoÄŸlu'nun bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± protesto etti.YaÅŸanan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Anayasa Komisyonu'nu toplantÄ±sÄ±na ara verildi.

GRUP BAÅžKANVEKÄ°LLERÄ° BÄ°R ARAYA GELECEK

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin tümü üzerinde aralÄ±ksÄ±z 5 gün süren görüÅŸmeler, 48 saati buldu. TBMM Anayasa Komisyonunda 20 AralÄ±k SalÄ± günü baÅŸlayan görüÅŸmeler, bir günlük aranÄ±n ardÄ±ndan bugün yeniden baÅŸladÄ±. YaÅŸanan gerginlik üzerine Meclis'teki 4 partinin grup baÅŸkanvekilleri tansiyonu düÅŸürmek için biraraya gelmeye karar verdiler.