Melih GÃ¶kÃ§ek TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nu hedef aldÄ±

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, bir TV programÄ±na katÄ±larak ATO seÃ§imleri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Melih Gökçek TOBB BaÅŸkanÄ± HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nu hedef aldÄ±: Seçimin galibi HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'dur.Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, geçtiÄŸimiz ay yapÄ±lan Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) seçimlerinde, oÄŸlu Osman Gökçek'e karÅŸÄ± adeta 7 düvelin bir araya geldiÄŸini, seçimlerde Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nun FETÖ'cülerle iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, "Bu seçimin galibi Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'dur." dedi.Melih Gökçek, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) seçimleri, FETÖ eylemleri, Meclis'te görüÅŸülen baÅŸkanlÄ±k sistemi hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

"ATO'DA YEDÄ° DÜVEL OSMAN'A KARÅžI BÄ°RLEÅžTÄ°"

Gökçek, ATO seçimlerine dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, oÄŸlu Osman Gökçek'in kendisinden yardÄ±m talebinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yardÄ±m etmediÄŸini belirtirken, Osman Gökçek'e karÅŸÄ± ittifak kurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Gökçek, "Ben seçimlerde demiÅŸtim, 7 düvel bana karÅŸÄ± birleÅŸti diye... ATO'da da 7 düvel, Osman'a karÅŸÄ± birleÅŸti." diye konuÅŸtuTOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nun, Osman Gökçek'i kendisine rakip olarak gördüÄŸünü ve bundan dolayÄ± FETÖ'cülerle iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Gökçek, "OÄŸlumu kaybetmiÅŸ olarak görmüyorum. 86 oy aldÄ±. Hem de kimlere raÄŸmen. Bu seçimin galibi, Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'dur. Osman'a karÅŸÄ± tüm ATO'yu organize eden odur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"SEÇÄ°MÄ°N GALÄ°BÄ° HÄ°SARCIKLIOÄžLU'DUR"

Gökçek, seçimlerden önce HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ile bir araya geldiklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Halbuki Rifat'la ben bu seçimden çok önce konuÅŸtum. Osman'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± gündeme geldiÄŸinde, 'Bu çocuk sana karÅŸÄ± aday olacak deÄŸil. ATO'yu, Ankara'yÄ± sevdiÄŸi için bir Ankara tecrübesi yaÅŸamak istiyor ve Ankara'ya da yararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Osman'a aÄŸabeylik yaparsÄ±n inÅŸallah' dedim. Fakat o, Osman'Ä±n kendi yerine aday olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸ. YakÄ±n çevresinden öÄŸrendiÄŸim de bu. Ondan sonra ATO'yu organize ediyor. Benim desteÄŸimle seçilen ve sonra istifa eden Salih Bezci'yi, Büyük Birlik Partisi'nin tüm teÅŸkilatÄ±nÄ±, Ä°l BaÅŸkanÄ±'nÄ±, teker teker üyeleri arÄ±yor. CHP Ä°l BaÅŸkanÄ±, milletvekilleri açÄ±kça tweet attÄ±Hani ben yerel seçimlerde demiÅŸtim; '7 düvel bana karÅŸÄ± birleÅŸti' diye... ATO'da da 7 düvel Osman'a karÅŸÄ± birleÅŸti. Buna raÄŸmen almÄ±ÅŸ olduÄŸu 86 oy, çok büyük bir ÅŸey. Rifat'a hayÄ±rlÄ± olsun." diyen Gökçek, Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nun, FETÖ ile mücadele söylemlerinden dolayÄ± Osman Gökçek'e uyarÄ±larda bulunduÄŸunu, daha sonra da kendisinin FETÖ'cülerle iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu'nu dost bildiÄŸini ve seçimlerinde kendisine destek verdiÄŸini söyledi. Gökçek, "Ä°stikbal kaygÄ±sÄ±yla gidip FETÖ'cülerle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±p Osman'Ä± kalkÄ±p seçtirmemen, yakÄ±ÅŸÄ±r deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.

"BEN OSMANLI TORUNUYUM, KILIÇDAROÄžLU SEN KÄ°MÄ°N TORUNUSUN?"

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin hemen ardÄ±ndan hükümetle sÄ±cak diyaloglar kuran CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, daha sonra birilerinin devreye girmesiyle, adeta fabrika ayarlarÄ±na döndüÄŸünü kaydeden Gökçek, bunun ardÄ±nda FETÖ terör örgütü olduÄŸunu iddia etti. Gökçek, Artvin ÅžavÅŸat'da yapÄ±lan suikast giriÅŸiminin arkasÄ±nda da FETÖ'cülerin bulunduÄŸunu kaydederek, verilmek istenen mesajÄ±n, "Bak seni götürürüz" olduÄŸunu, bundan da ürktüklerini açÄ±kladÄ±. Gökçek, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu, FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± çeliÅŸkili konuÅŸmalardan dolayÄ± da eleÅŸtirerek, "Sabah baÅŸka konuÅŸuyor, öÄŸleden sonra baÅŸka konuÅŸuyor." dedi.Gökçek, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun, "Koca OsmanlÄ± diyorlar. Bir kilo ÅŸeker üretemeyen OsmanlÄ± ile övünüyorlar. O bir kilo ÅŸekeri 1926'da UÅŸak üretti. Koca OsmanlÄ± bir tüfek üretemedi. Bir delikli demiri üretemeyen koca OsmanlÄ±" sözlerine aÄŸÄ±r eleÅŸtiri getirerek, OsmanlÄ± döneminde üretilen ÅŸeker ve silah çeÅŸitlerini gösteren fotoÄŸraf ve belgeler gösterdi. Gökçek, "O küçümsediÄŸi OsmanlÄ±, Ä°stanbul'u aldÄ±. O küçümsediÄŸi OsmanlÄ±, Viyana'ya dayandÄ±. Biz OsmanlÄ± torunu olduÄŸumuz için gurur duyuyoruz. Ben OsmanlÄ± torunuyum KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sen kimin torunusun?" sorusunu yöneltti.

"FETÖ'NÜN IÅžÄ°D Ä°HANETÄ°"

Gökçek, FETÖ'nün hain emellerinin olduÄŸunu 17 AralÄ±k'a kadar anlamadÄ±klarÄ±nÄ± ve bu tarihten sonra gerekli mücadeleleri verdiklerini kaydederek, "17 AralÄ±k tarihi gelinceye kadar, Türkiye'de bu kadar büyük bir ihanet organizasyonu olduÄŸunun farkÄ±nda deÄŸildik." diye konuÅŸtu.Darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± sonucunda Türk helikopterleriyle IÅžÄ°D militanlarÄ±nÄ±n, Türkiye'nin deÄŸiÅŸik yerlerine daÄŸÄ±larak, buralarda yapacaklarÄ± eylemlerle Alevi-Sünni çatÄ±ÅŸmasÄ± çÄ±karma planlarÄ± olduÄŸunu, FETÖ'nün, Türk ajanlarÄ±nÄ±n isimlerini PKK'ya vererek infaz edilmelerine neden olduklarÄ±nÄ± bildiren BaÅŸkan Gökçek, artÄ±k darbe giriÅŸiminde bulunmalarÄ±nÄ±n söz konusu olamayacaÄŸÄ±nÄ± ancak, bundan sonra da ülkede kaos ortamÄ± yaratmak için çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti. GeçmiÅŸte olduÄŸu gibi, bazÄ± kentlerde Alevilerin evlerine çarpÄ± iÅŸareti koyarak insanlarÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya yönelik giriÅŸimlerde bulunulduÄŸunu belirten BaÅŸkan Gökçek, FETÖ'cülerin planlarÄ±nÄ±, "Türkiye'yi bundan sonra karÄ±ÅŸtÄ±rmak için birinci yapmak istedikleri iÅŸ; Türkiye'de Alevi-Sünni, Türk-Kürt kavgasÄ± çÄ±kartmak. Hangisinde baÅŸarÄ±lÄ± olursa onu yapmak istiyorlar. VatandaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum. Allah aÅŸkÄ±na bu alçaklarÄ±n provokasyonuna gelmeyin." çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

GÖKÇEK DAVA AÇIYOR

FETÖ'nün yapacaÄŸÄ± eylemlerin diÄŸer bir türünün de suikastlar olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Gökçek, onlarÄ±n istediklerinin, ülkede karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k çÄ±karmak olduÄŸunu söyledi. Gökçek, bazÄ± gazetelerde ve internet sitelerinde, öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un cenazesinin EsenboÄŸa'dan Moskova'ya gönderiliÅŸ töreninde sakÄ±z çiÄŸnediÄŸine dair çÄ±kan haberlere karÅŸÄ±lÄ±k Oda TV'ye dava açacaÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:"Karlov'un cenazesi için havaalanÄ±na gittiÄŸimizde, Oda TV gibi bazÄ± sol gazeteler, 'Melih Gökçek Karlov'un cenazesinde sakÄ±z çiÄŸnedi.' dedi. Böyle bir ahlaksÄ±zlÄ±k olabilir mi? Benim ÅŸekerim var. Karlov'un cenazesinde adÄ±m baÅŸÄ± su içme ÅŸansÄ±m var mÄ±? 40 dakika, 1 saat ayakta durduk orada. Åžekerim olduÄŸu için, insanÄ±n tükürük bezleri kuruyunca, aÄŸzÄ± kuruyor. Kuruyunca aÄŸzÄ±nÄ±zÄ± oynatÄ±yorsunuz, oynatÄ±nca sakÄ±z çiÄŸniyor oluyorsunuz. Mahkemeye vereceÄŸim, mahkemede ispat edecekler."

"TÜRKÄ°YE'DEN BAÅžKA IÅžÄ°D'LE CÄ°DDÄ° MÜCADELE EDEN YOK"

FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nda, IÅžÄ°D'le mücadeleyi sadece Türkiye'nin yürüttüÄŸünü kaydeden Gökçek, "Türkiye'den baÅŸka IÅžÄ°D'le ciddi anlamada kavga eden baÅŸka bir ülke yok. Türkiye'de kim kalkÄ±p da AK Parti hükümeti IÅžÄ°D'i destekliyor diyorsa ÅŸerefsizdir, alçaktÄ±r, namussuzdur." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Gökçek, Karadeniz'e düÅŸen Rus uçaÄŸÄ±nda ölenler için de baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilerken, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi'nin uçak kazasÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± yitiren KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu birkaç kez Ankara'ya davet ederek konserler verdirdiÄŸini belirtip, bu gösterilerin görüntülerini gösterdi.

"BAÅžBAKANLIK SÄ°STEMÄ°NÄ° BELEDÄ°YE SÄ°STEMÄ°NE BENZETÄ°YORUM"

Yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin birbirine benzediÄŸini ifade eden Gökçek, aralarÄ±ndaki benzerlikleri ÅŸöyle anlattÄ±:"Yeni gelecek sisteme göre cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halk yine direkt olarak seçecek. YalnÄ±z cumhurbaÅŸkanÄ± çok daha güçlü bir baÅŸkan konumunda olacak. AslÄ±nda yeni çÄ±kartÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi, neredeyse yüzde 80 aynÄ±. Belediye baÅŸkanÄ± ayrÄ± seçiliyor, meclis üyesi ayrÄ± seçiliyor. Belediye meclisi kanunlarÄ± çÄ±kartÄ±yor, belediye baÅŸkanÄ± o kanunlara uygulama yapÄ±yor. Benim bakanlar kurulum var, yarÄ±sÄ± seçilmiÅŸ meclis üyelerinden, yarÄ±sÄ± da bürokratlardan oluÅŸuyor. TÄ±pkÄ± yeni cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminde de bir kÄ±smÄ± bakanlarÄ±n parlamento içinden olacak, bir kÄ±smÄ± da dÄ±ÅŸÄ±ndan olacak. Belediyeler neden daha baÅŸarÄ±lÄ±? Çünkü orada belediye baÅŸkanlarÄ±na ciddi anlamada bir avantaj veriliyor. Ama belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n güçlü olabilmesi için de kendi siyasal partisinden meclis üyelerinin çoÄŸunluÄŸu lazÄ±m."