Ã–zdaÄŸ Fethullah GÃ¼len akÄ±l hastanesinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ dedi

TBMM Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkan Vekili SelÃ§uk Ã–zdaÄŸ, Fethullah GÃ¼len hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

TBMM Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkan Vekili Selçuk ÖzdaÄŸ "Bu örgüt bir projedir. Feto, 1976 -1977'de Manisa'da bulunan akÄ±l hastanesinde tedavi gördü. Kendisiyle 1976'da aynÄ± mahallede ikamet ettik. Hastane evraklarÄ±nÄ± temin etmek için uÄŸraÅŸtÄ±m ama bu dosyalarÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸredim" dedi.

MANÄ°SA'DA TEDAVÄ° GÖRMÜÅž

TBMM Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkan Vekili Selçuk ÖzdaÄŸ, terör örgütü elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in, 1976-1977'de Manisa'da akÄ±l hastanesinde tedavi gördüÄŸünü ileri sürdü.Ä°zmir'de bir otelde Medya Platformu üyesi gazetecilerle buluÅŸan ÖzdaÄŸ, ülkenin, "cumhuriyet, demokrasi, hukuk, adalet, liyakat, ehliyet" gibi sihirli kelimelere ihtiyacÄ± olduÄŸunu ve bu sözlerin de Türkiye'yi selamete götüreceÄŸini belirtti.

DOSYALAR YAKILDI

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 50 yÄ±llÄ±k bir yapÄ± olduÄŸunu vurgulayan ÖzdaÄŸ, "Bu örgüt bir projedir. Fetö, 1976 -1977'de Manisa'da bulunan akÄ±l hastanesinde tedavi gördü. Kendisiyle 1976'da aynÄ± mahallede ikamet ettik. Hastane evraklarÄ±nÄ± temin etmek için uÄŸraÅŸtÄ±m ama bu dosyalarÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸredim." dedi.ÖzdaÄŸ, FETÖ'nün himmetle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha sonra büyük ÅŸirketler kurduÄŸunu aktardÄ±.Örgütte, görünmeyen ÅŸirketlerin de olduÄŸunu ifade eden ÖzdaÄŸ, "Mesela Kemal Batmaz'Ä±n 50 ÅŸirketi var. Bu yapÄ±, para nereden geleceÄŸini iyi biliyor. Bu yapÄ±, Türkiye'deki bir akÄ±l deÄŸil. Bundan emin olun. Kesinlikle yabancÄ± istihbarat örgütleri tarafÄ±ndan dizayn edilmiÅŸ, buna yüzde yüz inanÄ±n." diye konuÅŸtu.

RAPOR 1300 SAYFA

Komisyonun çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren ÖzdaÄŸ, raporun yaklaÅŸÄ±k bin 300 sayfayÄ± bulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Bundan sonra siyaseti düÅŸünmediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen ÖzdaÄŸ, "Manisa'da ayrÄ±m yapmaksÄ±zÄ±n herkese hizmet ettim. Önümüzdeki süreçte belki Manisa büyükÅŸehir belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± gündeme gelebilir. MilletvekilliÄŸi yorucu ve zor bir iÅŸ." ifadelerini kullandÄ±.