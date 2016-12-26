BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m 15 Temmuz'da millet olarak alÃ§ak FETÃ–'cÃ¼lere dersini verdik dedi

Kastamonu'da halka hitap eden BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±yla ve Rusya'nÄ±n dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:15 Temmuz'da millet olarak ayaÄŸa kalktÄ±k, alçak FETÖ'cülere dersini verdik. O gece siz çocuklarÄ±nÄ±zÄ±n geleceÄŸine sahip çÄ±ktÄ±nÄ±z.Biz, alçaklarÄ±n önünde eÄŸilmeyiz, bir tek yaradanÄ±n önünde eÄŸiliriz.139 yÄ±llÄ±k hayal gerçek oldu, Ilgaz Tüneli açÄ±ldÄ±.Biz iÅŸ üreterek bugünlere geldik. Laf üstüne laf deÄŸil, taÅŸ üstüne taÅŸ koyanlardanÄ±z.Avrasya Tüneli'nin dünyada eÅŸi benzeri yok.

"DAHA BETERÄ°NÄ° GÖRÜRSÜNÜZ"

Ülkemize, içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da zarar vermeye çalÄ±ÅŸan bu terör örgütleri, onlarÄ±n sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlayanlar ÅŸunu iyi bilsinler ki eÄŸer 15 Temmuz'dan ders almadÄ±ysanÄ±z daha da beterini görürsünüz.BirliÄŸimizi, kardeÅŸliÄŸimizi kimse bozamaz. Bu ülke birbirine kenetlenirse kimse bir ÅŸey yapamaz. Türkiye aydÄ±nlÄ±k geleceÄŸe doÄŸru adÄ±m adÄ±m ilerliyor.

RUSYA BAÅžBAKANI MEDVEDEV'Ä° ARADI

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev ile telefonda görüÅŸtü. GörüÅŸmede, Karadeniz'de düÅŸen Rus uçaÄŸÄ±yla ilgili baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, Türk halkÄ±nÄ±n, bu trajik olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aile ve yakÄ±nlarÄ± dahil olmak üzere tüm Rusya Federasyonu halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± kalpten hissederek paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.