Emine ErdoÄŸan dÃ¼nya liderlerinin eÅŸlerine o mektubu yolladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nya liderlerinin eÅŸlerine Suriye'de yaÅŸanan insanlÄ±k dramÄ±yla ilgili mektup gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.

Dünya liderlerinin eÅŸlerine mektup yazan Emine ErdoÄŸan, "Suriye'de hepimizin gözleri önünde büyük bir insanlÄ±k dramÄ± yaÅŸanÄ±yor. Bu ülkede geçtiÄŸimiz 5 yÄ±lda 600 binden fazla insan öldürüldü, 7 milyon insan evinden oldu, 5 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldÄ±. Kimyasal silahlarÄ±n dahi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸmalarda, çocuklar, kadÄ±nlar ve siviller katledildi. Yüreklerimiz artÄ±k bu acÄ±ya dayanamÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°NSANLIK TARÄ°HÄ°NDE KARA BÄ°R LEKE"

UluslararasÄ± toplumun geliÅŸmelere karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:"DünyanÄ±n gözü önünde tüm bunlar yaÅŸanÄ±rken, uluslararasÄ± toplumun büründüÄŸü sessizlik ve sergilediÄŸi kayÄ±tsÄ±zlÄ±k, geçmiÅŸte Bosna'da, Ruanda'da olduÄŸu gibi, insanlÄ±k tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Bir anne, bir kadÄ±n ve hepsinden öte bir insan olarak, Suriye'de yaÅŸanan bu dramÄ± vicdanlarÄ±nÄ±za arz ediyorum."

"TÜM DÜNYA KADINLARINI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDÄ°YORUM"

"Suriye için gözyaÅŸÄ± dökmekten daha fazlasÄ±nÄ± yapmak mecburiyetinde olduÄŸumuz bir dönemdeyiz." ifadesini kullanan ErdoÄŸan mektubunda ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Aç, susuz ve tÄ±bbi yardÄ±mdan yoksun biçimde, ölümle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±lan Suriyeli kadÄ±nlar ve çocuklar için tüm dünya kadÄ±nlarÄ±nÄ± harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadÄ±nlarÄ±nÄ±, anne-babalarÄ±nÄ± kaybeden, tek baÅŸlarÄ±na, kimsesiz, korunmasÄ±z bir ÅŸekilde kaldÄ±klarÄ± ÅŸu dünyada insanlÄ±ÄŸÄ±n vicdanÄ±na seslenen çocuklarÄ± duymaya, yÄ±kÄ±ntÄ±lar arasÄ±nda evlatlarÄ±nÄ± arayan anne-babalarÄ±n derdine çare olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum. Ä°nsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± için harekete geçme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum.

"3 MÄ°LYON Ä°NSANA EV SAHÄ°PLÄ°ÄžÄ° YAPIYORUZ"

Türkiye olarak, savaÅŸtan ve çatÄ±ÅŸmalardan kaçan 3 milyon insana ev sahipliÄŸi yapÄ±yoruz. Son günlerde Halep'te yaÅŸanan drama da kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±k. Ülkemizin arabuluculuÄŸunda açÄ±lan insanlÄ±k koridorundan geçerek güvenli bölgelere ve sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za gelecek mültecilere kalplerimizi ve kucaklarÄ±mÄ±zÄ± açtÄ±k. Halen himayemizde bulunan tüm maÄŸdurlar gibi Halepli çocuklar, kadÄ±nlar ve erkekler de, evlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz olacaktÄ±r."

"TÜM KALBÄ°MLE Ä°NANIYORUM"

Emine ErdoÄŸan, mektubunun sonunda, "Sizlerin, bu konuda uluslararasÄ± toplumu harekete geçirmek için katkÄ± vereceÄŸinize tüm kalbimle inanÄ±yorum. Güvenli, huzurlu ve müreffeh bir dünyanÄ±n inÅŸasÄ±na giden yolu, ancak birlikte hareket edebilirsek açabiliriz. Bu vesileyle, ÅŸahsÄ±m ve ülkem adÄ±na, içten dostluk dileklerimi sunuyor, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n tüm insanlÄ±ÄŸa barÄ±ÅŸ ve mutluluk getirmesini diliyorum."