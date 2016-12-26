CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa Ã¶zel sÃ¼rpriz

15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine video konferansla baÄŸlanan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan canlÄ± baÄŸlantÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde, "2023 hedeflerimize adÄ±m adÄ±m ilerliyoruz" dedi. Åžimdi size bir müjde daha veriyorum. OECD ülkeleri içinde Türkiye orta gelirli ülkelerden yüksek gelirli ülkeler sÄ±nÄ±fÄ±na geçti.

"2023 HEDEFLERÄ°MÄ°ZÄ° KÄ°MSE ENGELLEYEMECEKTÄ°R"

2023 hedefleri doÄŸrultusunda adÄ±m adÄ±m ilerliyoruz. OECD Türkiye'nin de içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± 8 ülkenin orta gelirli ülkelerden yüksek gelirli seviyesine geçtiÄŸini açÄ±kladÄ±. SÄ±nÄ±r içi ve dÄ±ÅŸÄ±nda yeni bir Ä°stiklal Harbi veriyoruz. Terörle mücadelemizi unutmadÄ±k. Ülkemizin geliÅŸmeye devam ettiÄŸi gerçeÄŸini ortadan kaldÄ±rmadÄ±. Esasen terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ekonomik saldÄ±rÄ±larla desteklenmesinin sebebi bu baÅŸarÄ±lardÄ±r. 2023 hedeflerimizi kimse engellemeyecektir. Türkiye güvenlik sorunlarÄ± ile birlikte büyüyebileceÄŸini ispat etmiÅŸ bir ülkedir. Ilgaz Tüneli'nin görünen aydÄ±nlÄ±k yüzünü sizlerle yaÅŸamak isterdim. Bu duygularla 15 Temmuz, terörle mücadele ve El Bab ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"SERÄ°YE BAÄžLADIÄžIMIZ PROJELERÄ°MÄ°ZÄ°N SON HALKASIDIR"

718 milyon bugünkü rakam, eski rakamla 718 trilyon TL yatÄ±rÄ±m bedeli olan bu eser seriye baÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projelerimizin son halkasÄ±dÄ±r. Osman Gazi ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Yavuz Sultan Selim ve Avrasya ile devam ettiÄŸimiz açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±za Ilgaz'Ä± ekliyoruz. 14 yÄ±lda 189 yeni tünel ekledik. Bu sayÄ± kara, denizle 383'e çÄ±kÄ±yor. BölünmüÅŸ yol uzunluÄŸumuzu 18 bin 300 kilometre ilave ile 25 bin kilometreye ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. Ülkemizi YHT ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±k."