CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan AtatÃ¼rk mesajÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n Ankara'ya geliÅŸinin 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Atatürk'ün Ankara'ya geliÅŸinin 97. yÄ±l dönümü nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±.CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Atatürk'ün Ankara'ya geliÅŸinin 97. yÄ±l dönümü nedeniyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Büyük Atatürk'ü 27 AralÄ±k 1919'da Dikmen sÄ±rtlarÄ±nda karÅŸÄ±layan Seymenler, Samsun'dan baÅŸlayan milli mücadeleyi selamlÄ±yor, halkÄ±mÄ±zÄ±n boyun eÄŸmez ruhunu simgeliyordu. Ä°mkânsÄ±z denilen zafer bu ruhla kazanÄ±ldÄ±. Dünyadaki bütün mazlum milletlere esin kaynaÄŸÄ± olan bu zafer, yeni bir dönemin baÅŸlangÄ±cÄ±, bütün uluslar için özgürlük ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k rüyasÄ±nÄ±n da ilham kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Bu büyük baÅŸarÄ±yÄ± mümkün kÄ±lan ruh bugün de ülkemizde vardÄ±r. VatanÄ±n bölünmez bütünlüÄŸüne, egemenliÄŸin millete ait olduÄŸu demokratik sisteme yönelecek her saldÄ±rÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda bu büyük ruhu bulacaktÄ±r. Bu duygu ve düÅŸüncelerle 27 AralÄ±k 1919'da Ankara'ya geliÅŸinin yÄ±l dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ± rahmetle anÄ±yor; Cumhuriyeti kuran, bize bu topraklarda özgür ve onurlu yaÅŸama fÄ±rsatÄ± veren tüm kahramanlarÄ±mÄ±za, ÅŸehitlerimiz, gazilerimize ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyor, AnkaralÄ±larÄ± sevgiyle selamlÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.