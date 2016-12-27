Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/12/2016 06:34

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Devlet BahÃ§eli gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden Ã¶nemli notlar

devlet bahÃ§eli ve binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP lideri Devlet BahÃ§eli dÃ¼n akÅŸam Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya geldi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi ile ilgili deÄŸiÅŸiklik teklifinde yer alan “yedek milletvekilliÄŸi” ve “doÄŸuÅŸtan Türk” konusuna bazÄ± milletvekilleri eleÅŸtiri yapmÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m ise “Mahsurlu olan ÅŸeyin üzerinde inat etmenin anlamÄ± yok” demiÅŸ ve MHP ile görüÅŸülerek deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilebilineceÄŸini söylemiÅŸti.

Teklifin içinde yer alan bu düzenleme maddesinin, bugün TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüÅŸülmesi bekleniyor. Bunun gibi bazÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± maddelerde rötuÅŸ yapÄ±labileceÄŸi, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Bahçeli’nin de bu konularÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

AyrÄ±ca, HSYK’nÄ±n yapÄ±sÄ±yla ilgili deÄŸiÅŸiklik de tartÄ±ÅŸÄ±lan maddeler arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. GörüÅŸmede milletvekilleri tarafÄ±ndan eleÅŸtirilen bu maddeler de masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ± ayrÄ±ca her iki liderin terörle mücadele konusunda bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

GörüÅŸme yaklaÅŸÄ±k 3 saat gecikmeyle baÅŸladÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP Lideri Bahçeli arasÄ±nda 18.30’da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan görüÅŸme, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Ankara’ya geliÅŸi sarkÄ±nca saat 21.15’te baÅŸladÄ± ve 40 dakika sürdü.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

TBMM

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