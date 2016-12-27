Anayasa teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddeleri yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda kabul edildi

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan komisyon, tasarÄ±nÄ±n maddelerini görüÅŸmeye devam ediyor. CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifin kiÅŸisel bir talep sonucu ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek, "Åžimdi Tayyip ErdoÄŸan baÅŸbakan olsaydÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸka biri olsaydÄ± bu deÄŸiÅŸikliÄŸi savunacak mÄ±ydÄ±nÄ±z" diye sordu.Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin komisyona gelinceye kadar geçirdiÄŸi süreci de eleÅŸtiren Gürer, iki milletvekilinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine dünyanÄ±n hiçbir yerinde rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Ömer Fethi Gürer, "Dünyada savaÅŸla ifade edilen bir konjonktürde anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren hiçbir ülke yoktur. OHAL sürecinde anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren hiçbir ülke yoktur. Terörün bunca kol gezdiÄŸi bir ortamda anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren hiçbir ülke yoktur. Bu atmosferde anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi olmaz. Siyasal tarihimiz bize böyle bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± söylemiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CHP Ä°stanbul Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ da AK Parti iktidarÄ±nÄ±n ortaya koyduÄŸu taslaÄŸÄ±n "kiÅŸiye özel bir tek adam rejimi" düzenlemesi olduÄŸunu ileri sürerek, hakimlerin ve savcÄ±larÄ±n da bu teklif ile denetim altÄ±na alÄ±nmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

"14 yÄ±l içinde ne istediniz de yapamadÄ±nÄ±z. Size ne engel oldu" diye soran YarkadaÅŸ, "Bu yeni anayasa taslaÄŸÄ± referanduma giderse halkÄ±mÄ±zÄ±n reddedeceÄŸini biliyorum." ifadesini kullandÄ±.BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ sözlerini, "Biz Cumhuriyeti sandÄ±kta kazanmadÄ±k, sandÄ±kta kazanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için de sandÄ±kta yok ettirmeyiz." diyerek tamamladÄ±.MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, YarkadaÅŸ'Ä±n konuÅŸmasÄ±nda MHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle sataÅŸma gerekçesiyle söz alarak, "CHP artÄ±k karar versin, AK Parti'nin tabanÄ±na mÄ± talip, MHP'nin tabanÄ±na mÄ± talip" dedi.Parsak'Ä±n sözlerini AK Partili milletvekilleri alkÄ±ÅŸladÄ±.

BÄ°RÄ°NCÄ° MADDEYLE Ä°LGÄ°LÄ° YETERLÄ°LÄ°K ÖNERGESÄ° KABUL EDÄ°LDÄ°

Daha sonra AK Partili komisyon üyeleri ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Kemalettin YÄ±lmaztekin, Yozgat Milletvekili Yusuf BaÅŸer ve Aksaray Milletvekili Cengiz AydoÄŸdu tarafÄ±ndan teklifin birinci maddesine iliÅŸkin görüÅŸmelerle ilgili yeterlilik önergesi verildi. CHP Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay söz alarak, yeterlilik önergesi yolunu uygun bulmadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Yeterlilik önergesinin Ä°çtüzük'te yerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Altay, ancak geçmiÅŸte ve halihazÄ±rda Plan ve Bütçe Komisyonunda uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yolla gündeme getirilebildiÄŸini söyledi.

Engin Altay, konunun önemli olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, en azÄ±ndan her milletvekilinin söz alabilmesini saÄŸlayacak bir yaklaÅŸÄ±m sergilenmesini istedi.

Altay, "Bu önergeyi bir arbedeyle oylamayÄ± doÄŸru bulmuyoruz. Biz edebimizle lafÄ±mÄ±zÄ± edeceÄŸiz. Siz kendi perspektifinize göre bunun geçmesini istiyorsunuz, hatiplerinizle tezlerinizi ortaya koyarsÄ±nÄ±z. Gümrükten mal mÄ± kaçÄ±rÄ±yorsunuz? 'ÇarÅŸamba bitsin'. Cuma bitse ne olacak? SayÄ±n BaÅŸbakan'Ä±n bir takvim vermesi zaten yanlÄ±ÅŸtÄ±, inciticiydi. Yürütmenin yasamaya müdahalesini doÄŸru bulmuyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Engin Altay, teklife iliÅŸkin söz söylemek isteyen her milletvekiline konuÅŸma hakkÄ± tanÄ±nmasÄ±nÄ±n hakkaniyetli bir yaklaÅŸÄ±m olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Komisyon BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana bugün hariç 3 dakika ve üzerinde konuÅŸan milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 80 olduÄŸunu belirterek, yeterlilik önergesini oya sundu.

Önergenin görüÅŸülmeden oylanmasÄ±na CHP ve HDP milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekillerinin tepkileri sÄ±rasÄ±nda önerge kabul edildi. Daha sona teklifin birinci ve ikinci maddesi oylanarak kabul edildi.