Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/12/2016 17:57

Anayasa teklifinin kabul edilen 3. maddesinin iÃ§eriÄŸi

tbmm

Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tartÄ±ÅŸmalarla devam ediyor.

Komisyonda, milletvekili seçilebilme yaÅŸÄ±nÄ±n 25'ten 18'e indirilmesini ve "Askerlikle iliÅŸiÄŸi olanlarÄ±n" milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuramamasÄ±nÄ± öngören 3. madde kabul edildi.Bu maddeyle ilgili AK Parti'nin verdiÄŸi kifayeti müzakere önergesi, komisyonda sert tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanmasÄ±na neden oldu.Önergenin okunmasÄ±yla, CHP ve HDP milletvekilleri bu duruma tepki gösterdi.TartÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda kifayeti müzakere önergesi oylandÄ± ve kabul edildi. Hemen ardÄ±ndan 3. madde kabul edildi.Maddenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan, CHP'li milletvekilerinin tepkisi sürerken, bazÄ± milletvekillerinin birbirinin üzerine yürüdüÄŸü görüldü.CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, komisyonu yöneten sözcü Abdurrahman Öz'ün yanÄ±na giderek, tepki gösterdi. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu bölgede de kÄ±sa süreli arbede yaÅŸandÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Åžeker'in masayÄ± yumrukladÄ±ÄŸÄ± görüldü.AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, bu tartÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda 4. madde üzerinde konuÅŸmasÄ±nÄ± yaptÄ±.GörüÅŸmeler 4. madde üzerinden devam ediyor.

 

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