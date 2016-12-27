Ahmet DavutoÄŸlu'ndan IÅžÄ°D terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸildir, sadece Ã¶fkeli Ã§ocuklardÄ±r ifadesiyle ilgili aÃ§Ä±klama

Ahmet DavutoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndayken IÅžÄ°D ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± sosyal medyada kendisine atfederek paylaÅŸanlara karÅŸÄ± sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurdu.

Ahmet DavutoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± görevi yaptÄ±ÄŸÄ± günlerde IÅžÄ°D için kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen 'öfkeli çocuklar' ifadeleriyle ilgili sert bir açÄ±klama yaptÄ±.Resmi Facebook sayfasÄ±ndan DavutoÄŸlu adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada, "SayÄ±n Ahmet DavutoÄŸlu'nun hiçbir zaman telaffuz etmediÄŸi "Ä°ÅžÄ°D terör örgütü deÄŸildir, sadece öfkeli çocuklardÄ±r." ifadesini kasÄ±tlÄ± bir kampanyanÄ±n parçasÄ± olarak ulusal basÄ±nda ve sosyal medya platformlarÄ±nda kendisine atfederek paylaÅŸanlara karÅŸÄ± yargÄ± süreçleri baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerine yer verildi.

"GERÇEK DIÅžI Ä°DDÄ°ALAR"

AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi:"Son dönemde kahraman Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde özellikle El Bab çevresinde terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± verdiÄŸi mücadele çerçevesinde SayÄ±n Ahmet DavutoÄŸlu hakkÄ±nda gerçek dÄ±ÅŸÄ± iddialar gündeme gelmektedir.DEAÅž terör örgütü 10 Ekim 2013 tarihinde SayÄ±n Ahmet DavutoÄŸlu'nun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde BM kararlarÄ± çerçevesinde terör örgütü listesine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Türk ordusu ilk günden bu yana DEAÅž hedeflerine doÄŸrudan silahlÄ± mukabelede bulunmakta, bu terör örgütünün sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan, bölgemizden temizlenmesi için her türlü giriÅŸime destek vermektedir.

"DAVUTOÄžLU DÖNEMÄ°NDE OPERASYONLAR BAÅžLATILDI"

SayÄ±n Ahmet DavutoÄŸlu'nun BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sürecinde de öncelikle yurtiçinde gerçekleÅŸtirilen terör eylemlerine dönük olarak aktif bir mücadele gösterilmiÅŸ, 23 Temmuz 2015'te aynÄ± anda PKK-DEAÅž ve DHKP-C'ye dönük operasyonlar baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, sÄ±nÄ±r ötesi harekatlarla terör yuvalarÄ± hedef alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AnÄ±lan dönemde ülkemizdeki DEAÅž terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larÄ± aydÄ±nlatmak, muhtemel saldÄ±rÄ±larÄ± önlemek ve DEAÅž unsurlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan temizlemek için Genel Kurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kararlÄ± bir ÅŸekilde mücadele edilmiÅŸtir.Bugün El Bab bölgesinde gerçekleÅŸtirilen operasyon da dahil olmak üzere sÄ±nÄ±r ötesi harekat hazÄ±rlÄ±klarÄ±na da SayÄ±n DavutoÄŸlu'nun BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

"HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN TELAFUZ ETMEDÄ°"

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n öncülüÄŸündeki AK Parti iktidarlarÄ±nÄ±n sürekliliÄŸi içinde terör örgütleri ile mücadele son 15 yÄ±l içinde her zaman en önemli konu olmuÅŸ, bugün de aynÄ± inançla devam etmektedir.Gerçekler bu kadar açÄ±k iken SayÄ±n Ahmet DavutoÄŸlu'nun hiçbir zaman telaffuz etmediÄŸi "Ä°ÅžÄ°D terör örgütü deÄŸildir, sadece öfkeli çocuklardÄ±r." ifadesini kasÄ±tlÄ± bir kampanyanÄ±n parçasÄ± olarak ulusal basÄ±nda ve sosyal medya platformlarÄ±nda kendisine atfederek paylaÅŸanlara karÅŸÄ± yargÄ± süreçleri baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Elde edilecek tazminat geliri baÅŸta FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda ÅŸehit olan kahraman Türk SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ±nÄ±n aileleri olmak üzere aziz ÅŸehitlerimizin yakÄ±nlarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlanacaktÄ±r.Bu vesile ile canlarÄ±nÄ± ülkemizin birliÄŸi ve güvenliÄŸi için veren aziz ÅŸehitlerimizi bir kez daha saygÄ± ve minnet ile anÄ±yor, yüce Allah'tan rahmet diliyoruz."