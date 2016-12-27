BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ saatlerin geri alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± sorusuna noktayÄ± koydu

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, yaz saati uygulamasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Saatler geri alÄ±nacak mÄ± sorusunun cevabÄ±nÄ± BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ verdi. KurtulmuÅŸ herkesin merak ettiÄŸi konuyla ilgili son noktayÄ± koydu: Yaz saati uygulamasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yok.

2016'NIN SON BAKANLAR KURULU TOPLANTISI

KurtulmuÅŸ, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Çankaya KöÅŸkü'nde yapÄ±lan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± devam ederken gazetecilere açÄ±klamada bulundu, sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiklerini ifade eden KurtulmuÅŸ, "2016 yÄ±lÄ± hepimiz için hatta bütün dünya için oldukça zor bir yÄ±l oldu. Ä°nÅŸallah 2017 yÄ±lÄ± bütün bu zorluklarÄ± yenmiÅŸ, aÅŸmÄ±ÅŸ, çok daha huzurlu, çok daha güvenli, içerideki ve dÄ±ÅŸarÄ±daki bütün düÅŸmanlarÄ±nÄ± alt etmiÅŸ, milli birliÄŸini ve beraberliÄŸini, kenetlenmesini sürdüren bir Türkiye'yi inÅŸa etmek için bize imkan tanÄ±r." diye konuÅŸtu.Gazetecilerin yeni yÄ±lÄ±nÄ± tebrik eden KurtulmuÅŸ, yeni yÄ±lÄ±n hayÄ±rlar, baÅŸarÄ±lar ve mutluluklar getirmesini diledi.

YAZ SAATÄ° AÇIKLAMASI: GERÄ°YE ALMA NÄ°YETÄ°MÄ°Z YOK

TartÄ±ÅŸmalara neden olan yaz saati uygulamasÄ±yla ilgili bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± sorulan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Yaz saati uygulamasÄ±yla ilgili herhangi bir çalÄ±ÅŸmamÄ±z yok. Geriye alma ÅŸeklinde bir niyetimizin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmek isterim" diye yanÄ±t verdi.