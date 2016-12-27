AKP ve HDP'li vekiller arasÄ±nda gergin anlar

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde AKP ve HDP'li vekiller arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmelerinde gerginlik yaÅŸandÄ±. AK Parti ile HDP milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri devam ediyor. HalklarÄ±n Demokratik Partisi Ä°stanbul Milletvekili Hüda Kaya, konuÅŸmasÄ±nda yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen iki askerden bahsetti. AK Parti Rize Milletvekili Osman AÅŸkÄ±n Bak ve AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise doÄŸruluÄŸunun teyit edilmediÄŸini ifade ederek, Kaya'ya tepki gösterdiler. HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ da ayaÄŸa kalkarak, Bak'a tepki gösterdi. Bunun üzerine bir süre gerginlik yaÅŸandÄ±.