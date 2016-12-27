Ana Sayfa | SÄ°YASET 27/12/2016 21:05

AKP ve HDP'li vekiller arasÄ±nda gergin anlar

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde AKP ve HDP'li vekiller arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmelerinde gerginlik yaÅŸandÄ±. AK Parti ile HDP milletvekilleri arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi görüÅŸmeleri devam ediyor. HalklarÄ±n Demokratik Partisi Ä°stanbul Milletvekili Hüda Kaya, konuÅŸmasÄ±nda yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen iki askerden bahsetti. AK Parti Rize Milletvekili Osman AÅŸkÄ±n Bak ve AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan ise doÄŸruluÄŸunun teyit edilmediÄŸini ifade ederek, Kaya'ya tepki gösterdiler. HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ da ayaÄŸa kalkarak, Bak'a tepki gösterdi. Bunun üzerine bir süre gerginlik yaÅŸandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ saatlerin geri alÄ±nÄ±p alÄ±nmayacaÄŸÄ± sorusuna noktayÄ± koydu

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, yaz saati uygulamasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


Ahmet DavutoÄŸlu'ndan IÅžÄ°D terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸildir, sadece Ã¶fkeli Ã§ocuklardÄ±r ifadesiyle ilgili aÃ§Ä±klama

Ahmet DavutoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndayken IÅžÄ°D ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± sosyal medyada kendisine atfederek paylaÅŸanlara karÅŸÄ± sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurdu.

tbmm

Anayasa teklifinin kabul edilen 3. maddesinin iÃ§eriÄŸi

Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tartÄ±ÅŸmalarla devam ediyor.