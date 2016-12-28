Yedek milletvekilliÄŸine iliÅŸkin dÃ¼zenleme anayasa teklifinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinde yedek milletvekilliÄŸine iliÅŸkin dÃ¼zenleme metinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin görüÅŸmeleri sürüyor.Verilen kifayeti müzakere önergesinin ardÄ±ndan teklifin 4. maddesi de kabul edildi. Önerge, bir önceki madde de olduÄŸu gibi tartÄ±ÅŸmaya neden oldu.

4. maddeye göre, AnayasanÄ±n "TBMM'nin seçim dönemi" baÅŸlÄ±klÄ± maddesi, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seçim dönemi" olarak deÄŸiÅŸiyor.Seçimler 4 yÄ±lda deÄŸil 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak.Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde birinci oylamada gerekli çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde belirtilen usule göre ikinci oylama yapÄ±lacak. Bu oylamanÄ±n ardÄ±ndan "yedek milletvekilliÄŸi" düzenlemesini içeren 5. madde, verilen önergeyle metinden çÄ±karÄ±ldÄ±. Maddeyle, TBMM üyeliklerinde boÅŸalma olmasÄ± halinde ara seçime gidileceÄŸine yönelik hüküm de kaldÄ±rÄ±lmasÄ± öngörülüyordu.

"Bahçeli geçmiÅŸte ne söylediyse arkasÄ±ndadÄ±r"

Teklifin görüÅŸmelerinde, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Özcan, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin, parlamenter sistemle ilgili geçmiÅŸte sarf ettiÄŸi sözlerini anÄ±msatÄ±p, eleÅŸtirilerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, "Devlet Bahçeli, geçmiÅŸte ne söylediyse, arkasÄ±ndadÄ±r." dedi. Özcan'Ä±n, Öztürk'e "Onu da yanaklarÄ±ndan öperim." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermesi, komisyonda gülüÅŸmelere yol açtÄ±.