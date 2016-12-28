Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/12/2016 06:42

Yedek milletvekilliÄŸine iliÅŸkin dÃ¼zenleme anayasa teklifinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

yedek milletvekilliÄŸi

AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinde yedek milletvekilliÄŸine iliÅŸkin dÃ¼zenleme metinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin görüÅŸmeleri sürüyor.Verilen kifayeti müzakere önergesinin ardÄ±ndan teklifin 4. maddesi de kabul edildi. Önerge, bir önceki madde de olduÄŸu gibi tartÄ±ÅŸmaya neden oldu.

4. maddeye göre, AnayasanÄ±n "TBMM'nin seçim dönemi" baÅŸlÄ±klÄ± maddesi, "TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n seçim dönemi" olarak deÄŸiÅŸiyor.Seçimler 4 yÄ±lda deÄŸil 5 yÄ±lda bir yapÄ±lacak.Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde birinci oylamada gerekli çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde belirtilen usule göre ikinci oylama yapÄ±lacak. Bu oylamanÄ±n ardÄ±ndan "yedek milletvekilliÄŸi" düzenlemesini içeren 5. madde, verilen önergeyle metinden çÄ±karÄ±ldÄ±. Maddeyle, TBMM üyeliklerinde boÅŸalma olmasÄ± halinde ara seçime gidileceÄŸine yönelik hüküm de kaldÄ±rÄ±lmasÄ± öngörülüyordu.

"Bahçeli geçmiÅŸte ne söylediyse arkasÄ±ndadÄ±r"

Teklifin görüÅŸmelerinde, CHP Ä°stanbul Milletvekili Ali Özcan, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin, parlamenter sistemle ilgili geçmiÅŸte sarf ettiÄŸi sözlerini anÄ±msatÄ±p, eleÅŸtirilerde bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, "Devlet Bahçeli, geçmiÅŸte ne söylediyse, arkasÄ±ndadÄ±r." dedi. Özcan'Ä±n, Öztürk'e "Onu da yanaklarÄ±ndan öperim." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vermesi, komisyonda gülüÅŸmelere yol açtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Aysel TuÄŸluk

GÃ¶zaltÄ±ndaki HDP'li Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinde hangi deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±

Anayasa Komisyonu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifini gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ediyor


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki Ã§Ã¶zÃ¼m hakkÄ±nda Ã§Ä±kan "TÃ¼rkiye Ã§ark etti" ifadesine cevap verdi.