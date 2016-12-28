Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun o gafÄ± aÄŸabeyini Ã§ok kÄ±zdÄ±racak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AKP'ye Ã¼ye olacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi videoyla duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, AK Parti'ye üye olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Twitter hesabÄ±ndan yazÄ±lÄ± ve görüntülü bir açÄ±klama yapan Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "2 Ocak Pazartesi günü Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne giderek, AK Parti'ye üye olacaÄŸÄ±m. Tüm sevenlerimi beklerim" ÅŸeklinde mesaj yayÄ±nladÄ±.

KEMAL KILIÇDAROÄžLU'NA SERT ELEÅžTÄ°RÄ°LERDE BULUNMUÅžTU

CHP içindeki FETÖ'cülerin temizlenmesi için Söke'den Didim'e yürüyen ve aÄŸabeyi CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na sert eleÅŸtirilerde bulunan Celal KÄ±lÄ±çdaoÄŸlu, disiplin kuruluna sevk edilince CHP'den istifa etmiÅŸti. Twitter hesabÄ±ndan AK Parti'ye üyelik için baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± duyuran Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama da yaptÄ±. AçÄ±klamasÄ±nda, "EÄŸer duymazsanÄ±z daÄŸlara, ovalara, sulara sesleneceÄŸim" diyen Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n tamamÄ± ÅŸöyle:

"HalkÄ±mÄ±za ve yetkililere sesleniyorum. Bana sahip çÄ±kÄ±lmalÄ±ydÄ±. Bana aÄŸabeyim Kemal KÄ±lÄ±çtaroÄŸlu da sahip çÄ±kmalÄ±ydÄ±. Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m, herkesin kendi evinin önünü temizlemesi kuralÄ±na uymaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. AK Parti FETÖ'yu temizleyip atmak istiyor. Bu konuda CHP'den daha fazla yol aldÄ±. CHP, FETÖ ile ilgili meselenin üstünü örtmeye kalkÄ±yor veya divanÄ±n altÄ±na süpürüyor. Bu çÄ±kÄ±ÅŸ deÄŸil, kurtuluÅŸ deÄŸil. CHP'nin de ülkenin de faydasÄ±na deÄŸil bu. AK Parti, bir sürü eksik politikasÄ±na raÄŸmen toplumda büyük bir karÅŸÄ±lÄ±k buluyorsa bana kalÄ±rsa yanlÄ±ÅŸ yapmÄ±ÅŸsa "yaptÄ±m", yanÄ±lmÄ±ÅŸsa "yanÄ±ldÄ±m" demesinden ötürüdür.

"YANLIÅž YAPMAYAN HÄ°ÇBÄ°R ÅžEY YAPMIYORDUR"

Bilinen odur ki yanlÄ±ÅŸ yapmayan hiçbir ÅŸey yapmÄ±yordur. Ben yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m bölgede FETÖ yapÄ±lanmasÄ±na karÅŸÄ± bir itirazda bulundum. Üstelik içinde yer aldÄ±ÄŸÄ±m partiden, CHP'den baÅŸladÄ±m itiraza. KiÅŸi olarak ben önce gözümdeki çapaÄŸÄ± temizlemek istedim. Söke'den Didim'e yürüyüÅŸümün, daha sonra açlÄ±k grevine yatÄ±ÅŸÄ±mÄ±n altÄ±nda tam da bu yaklaÅŸÄ±m vardÄ±r. Ben bu meselenin AK Parti veya CHP meselesinden öte bir ÅŸey olduÄŸunu düÅŸündüm. Ülkemizin kaderini olumlu anlamda belirlemeyle ilgili herkesin yapacaÄŸÄ± bir ÅŸey olmalÄ±dÄ±r diye düÅŸünüyorum hala. FETÖ'nün Didim Belediyesi'nde nasÄ±l yapÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, açtÄ±ÄŸÄ± tahribatlarÄ±, mevcut belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n bu amaçla buraya birtakÄ±m alavere dalaverelerle nasÄ±l yerleÅŸtirildiÄŸini, bu oyunun CHP'nin tepe noktalarÄ±ndan tezgahlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Daha onlarcasÄ± yüzlercesi. FETÖ ile ilgili pek çok ÅŸey biliyorum.

"BANA HERKESÄ°N SAHÄ°P ÇIKMASI GEREKÄ°YORDU"

Bu konuda bana CHP'liler de dahil olmak üzere herkesin sahip çÄ±kmasÄ± gerekiyordu. FETÖ meselesinin, bu kirli örgütün ülkemizden silinip atÄ±lmasÄ±nÄ± samimi olarak istediÄŸini düÅŸündüÄŸüm, bu konuda ortaya koyduÄŸu tavrÄ± samimi bulduÄŸum AKP de bana sahip çÄ±kmalÄ±ydÄ±. Benim tavrÄ±m Türkiye'de örnek bir tavÄ±rdÄ±r. Çünkü ben "kral çÄ±plak" diye baÄŸÄ±rdÄ±m. Benim bu tavrÄ±mÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± bile ciddiye almalÄ±ydÄ±. Çünkü bas bas baÄŸÄ±rÄ±yorum. Ben de ülkemizin baÅŸÄ±na bela olan ve hala tehdit olmaya devam eden FETÖ ile ilgili bilgiler yalnÄ±zca Didim Belediyesi ve bu konuda gÄ±rtlaÄŸÄ±na kadar kire günaha batmÄ±ÅŸ Deniz Atabay'la sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. AçÄ±kçasÄ± kÄ±rgÄ±nÄ±m. Küskünüm.EÄŸer duymayacaksanÄ±z daÄŸlara, ovalara, sulara sesleneceÄŸim. Kimse benden yÄ±lgÄ±nlÄ±k beklemesin.Ben FETO hayatÄ±mÄ±zdan silinip atÄ±lmasÄ± konusunda AK Parti'yi daha samimi bulduÄŸum için üye olacaÄŸÄ±m, kimse de beni yadÄ±rgamasÄ±n.Yetkililere ve kamuoyuna saygÄ±larÄ±mla "

MELÄ°H GÖKÇEK'LE SOSYAL MEDYADA YAKINLAÅžTILAR

Bu arada, Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek'in twitter üzerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ± da dikkat çekti. Son olarak, Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu kendisini twitter üzerinden takip etmeye baÅŸlayan Gökçek'e sesli bir mesaj yayÄ±nlayarak teÅŸekkür etti.