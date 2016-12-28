CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n terÃ¶re destek oluyorlar sÃ¶zÃ¼ne ABD'den jet yanÄ±t

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "YPG-PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na ABD'den "gÃ¼lÃ¼nÃ§" yanÄ±tÄ± geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, baÅŸÄ±nÄ± ABD'nin çektiÄŸi koalisyon güçlerinin 'DEAÅž dahil olmak üzere YPG-PYD terör örgütlerine destek verdiÄŸi' yönündeki açÄ±klamalarÄ±na ABD'den yanÄ±t geldi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcü YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Toner, ErdoÄŸan'Ä±n sözlerini 'gülünç' olarak nitelendirdi ve ABD'nin YPG'ye silah desteÄŸi saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yalnÄ±zca DEAÅž'a karÅŸÄ± taktiksel destek verdiklerini savundu.

"YPG'YE TAKTÄ°KSEL DESTEK VERÄ°YORUZ"

BaÅŸkent Washington'da düzenlediÄŸi günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ile ilgili yorumlarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulan Toner, 'DoÄŸrusunu söylemek gerekirse bu gülünç. Hepinizin de görebileceÄŸi gibi doÄŸruluk temelinden yoksun. Bizim koalisyon içindeki, Kuzey Suriye'deki, Irak'taki eylemlerimize bakanlar bizim yüzde yüz DAEÅž'i yenip yok etmekten baÅŸka bir çabamÄ±z olduÄŸunu söyleyemez' diye konuÅŸtu. ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara silah verdiÄŸini, Türkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±n teröristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± için de Türkiye'ye destek verdiÄŸini de belirten Toner, YPG'ye ise DEAÅž'e karÅŸÄ± mücadelede yalnÄ±zca taktiksel destek verdiklerini söyledi. Toner 'Bizim müttefikimiz YPG'ye saldÄ±rÄ±rsanÄ±z biz de size El Bab'da destek vermeyiz mesajÄ± mÄ± vermek istiyorsunuz' sorusunu da 'HayÄ±r hiç öyle bir izlenim yaratmak istemiyorum. Türkiye NATO müttefiki ve DAEÅž'e karÅŸÄ± koalisyonda güçlü bir ortak. Kesinlikle öyle bir mesaj verdiÄŸimiz izlenimi yaratmak istemeyiz' diye yanÄ±tladÄ±.

"PKK'YA SÄ°LAH SAÄžLAYAN HER GRUBA KARÅžIYIZ"

BaÅŸka bir soru üzerine YPG'ye hiçbir mühimmat ya da silah vermediklerini, taktiksel destek verdiklerini belirten Toner, bu konunda ABD'nin ÅŸeffaf davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Toner, 'Tek ve ortak amacÄ±mÄ±z DAEÅž'i yenmek. Suriye Demokratik Güçleri, daha önceleri de söylediÄŸimiz gibi DAEÅž'e karÅŸÄ± etkili mücadele edebilen güçler. Onlara taktik desteÄŸimiz sürecek. Yine daha önce de çok kez söylediÄŸimiz gibi YPG'ye asla silah vermedik. Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap elementlere mühimmat ve malzeme saÄŸladÄ±k. Burada açÄ±k olalÄ±m, Türkiye'de terör kampanyasÄ±nÄ± sürdüren PKK'ya silah saÄŸlayan her gruba da karÅŸÄ±yÄ±z' dedi.

"PKK'NIN SÄ°NCAR'DA HERHANGÄ° BÄ°R ROLÜ OLMAMALI"

Toner, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda da Türkiye'yle yakÄ±n iletiÅŸimde olduklarÄ±nÄ± söyledi. Toner, 'ABD'nin terör örgütü olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± PKK'nÄ±n Sincar'da herhangi bir rolü olmamalÄ±. PKK'nÄ±n oradaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, uzlaÅŸmanÄ±n önündeki ana engel olarak görüyoruz' dedi. Sincar'da aktif olan tüm gruplarÄ±n bölgenin yerli halkÄ±nÄ±n evlerine dönebilmeleri için gerekli siyasi uzlaÅŸÄ± sürecine saygÄ± duymasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Toner, Irak ve Irak Kürt Bölgesel yönetimlerini bu konuda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve koordinasyon için desteklediklerini de belirtti.Öte yandan Toner, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yapÄ±lacak Suriye toplantÄ±sÄ±na davet almadÄ±klarÄ±nÄ± ancak Türkiye ve Rusya'yla düzenli olarak görüÅŸtüklerini de söyledi.