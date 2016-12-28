CHP'li Selin BÃ¶ke'den asgari Ã¼cret Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde toplandÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Tunceli'de terörle mücadele sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit düÅŸen askere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.Geçen haftadan bu yana bütün Türkiye'nin bir soruya yanÄ±t aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Böke, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Geçen hafta iki askerimize ait olduÄŸu iddia edilen görüntülerle sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±k. Hükümet ve Genelkurmay bu görüntülerin gerçek olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bir açÄ±klama yapmadÄ±lar. MehmetçiÄŸin akÄ±betini soranlara da 'ayaÄŸÄ±nÄ±zÄ± denk alÄ±n' dediler, açÄ±kça tehditte bulundular. Bir hükümet, vatandaÅŸlarÄ±na tehdit savuramaz. Türkiye, çocuklarÄ±nÄ±n akÄ±betini sorar. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±betini soramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir Türkiye'yi reddediyoruz. Bir kez daha soruyoruz, nerede çocuklarÄ±mÄ±z? O görüntüler gerçek mi?"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

GörüÅŸmeleri devam eden anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine deÄŸinen Selin Sayek Böke, bu teklifin herkesin ortak geleceÄŸini yok edecek bir teklif olduÄŸunu savundu.

Anayasa Komisyonu'nda cumhuriyeti ortadan kaldÄ±racak bir teklifin görüÅŸüldüÄŸünü ileri süren Böke, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"O kadar ciddiyetsiz ki yapÄ±lan iÅŸ, güya ülkenin geleceÄŸini belirleyecek bu toplumsal sözleÅŸme, bu anayasa 16 gün içerisinde çürüdü. Teklif, madde madde dökülmeye baÅŸladÄ±. Cumhuriyeti yÄ±kan teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazÄ±k ki milletvekillerinin kendi koltuklarÄ± ile ilgili madde oldu. Milletvekillerinin kendi koltuklarÄ± için duyduklarÄ± endiÅŸeyi, cumhuriyetin ve demokrasimizin geleceÄŸi için de duymalarÄ±nÄ± diliyoruz ve bunlarÄ± bütün milletvekillerinden bekliyoruz. Anayasa bu ÅŸekilde yapÄ±lmaz, bu ÅŸekilde yapÄ±lan anayasa ülkeye huzur, refah, zenginlik getirmez. Aksine böyle yapÄ±lan anayasalar ülkeye felaket getirirler. 12 Eylül 2010 referandumunda, 'yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz' demiÅŸtik, aynÄ± bugünkü edayla, havayla anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirdiler. 15 Temmuz'u hep beraber yaÅŸadÄ±k. 15 Temmuz'da Gazi Meclisi vuran F-16'larÄ±n bombalarÄ±, 12 Eylül 2010 referandumla yüklendiler. YargÄ±yÄ± FÖTE'ye iÅŸte bu referandumla zimmetlediler."

"Milyonlar teklife geçit vermeyecek"

Böke, TBMM'deki milletin vekillerinin, demokrasiye ve Cumhuriyete baÄŸlÄ± her partiye oy vermiÅŸ milyonlar tarafÄ±ndan seçildiÄŸini, bu milyonlarÄ±n bu teklife asla geçit vermeyeceÄŸini savundu.

"Biz bu ülkenin cumhuriyetçileri, ilericileri, demokratlarÄ±, yurtseverleri, milliyetçileri, Atatürkçüleri olarak, Türk devriminin sahibi ve takipçileri olarak bu mücadeleye hazÄ±rÄ±z ve biz bu mücadeleyi kazanmakta emin adÄ±mlarla yürüyoruz." diyen Böke, tek adam rejimine karÅŸÄ± Cumhuriyet, diktatörlüÄŸe karÅŸÄ± demokrasi, bir ailenin egemenliÄŸine karÅŸÄ± halkÄ±n egemenliÄŸi, baskÄ±ya karÅŸÄ± özgürlük, saygÄ±n bir ülke ve adil bir ekonomi mücadelesinin verildiÄŸini ileri sürdü.

"Bin 300 liralÄ±k asgari ücreti kabul etmiyoruz"

Asgari ücret zammÄ± için yapÄ±lan görüÅŸmelere de deÄŸinen Böke, "AKP, bir kiÅŸinin koltuk derdine düÅŸmüÅŸken, 6,5 milyon asgari ücretli ve aileleri açlÄ±ÄŸa mahkum bir ÅŸekilde bekliyorlar. Åžu anda 6,5 milyon asgari ücretlinin aldÄ±ÄŸÄ± net ücret bin 300 lira. Bu bin 300 liraya mahkum edilmiÅŸ 6,5 milyon asgari ücretli için açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± bin 416 lira." dedi.

Dört kiÅŸilik bir ailenin yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 4 bin 665 lira olduÄŸunu belirterek, asgari ücretlinin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸam mücadelesi verdiÄŸini anlatan Böke, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Biz, TÜÄ°K'in 2017 yÄ±lÄ± için tek bir kiÅŸinin asgari geçim standardÄ±nÄ± bin 668 lira 90 kuruÅŸ olarak belirlediÄŸi bir Türkiye'de, bin 300 liralÄ±k bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz. CHP olarak, emekçilerin insani koÅŸullarda yaÅŸamasÄ±, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yoksulluÄŸa mahkum edilmemesi, hiçbir çocuÄŸun yataÄŸa aç girmemesi için asgari ücretin en az bin 750 lira olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyoruz."