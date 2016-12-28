HDP'li DemirtaÅŸ ve Zeydan aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan tutuklu bulunduklarÄ± cezaevinde aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Cezaevi Ä°dare ve Gözlem Kurulu talep üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde DemirtaÅŸ ve Zeydan’Ä±n aynÄ± koÄŸuÅŸta kalmasÄ±na karar verdi.Karar üzerine DemirtaÅŸ ve Zeydan, aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde, daha önce çaÄŸrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifade vermeye gitmediÄŸi gerekçesiyle 4 KasÄ±m'da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Selahattin DemirtaÅŸ, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konulmuÅŸtu.Zeydan da 6 KasÄ±m'da tutuklanarak aynÄ± cezaevine konulmuÅŸtu.