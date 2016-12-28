DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki Ã§Ã¶zÃ¼m hakkÄ±nda Ã§Ä±kan "TÃ¼rkiye Ã§ark etti" ifadesine cevap verdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, "Suriye'de çözüm için iki metin var, biri siyasi çözümle ilgili diÄŸeri ateÅŸkes; her an yürürlüÄŸe girebilir. Birileri (Suriye konusunda) Türkiye çark etti diyor, biz baÅŸÄ±ndan beri en iyi çözüm ateÅŸkes ve siyasi çözümdür diyoruz" dedi.

BEÅžTEPE'DEKÄ° RESEPSÄ°YONDA KONUÅžTU

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda düzenlenen bir resepsiyonda Suriye'deki geliÅŸmeler ve Türkiye ile Rusya'nÄ±n Suriye'de taraflara sunacaklarÄ± genel ateÅŸkes planÄ± önerisinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberleriyle ilgili açÄ±klamalarda bulundu.

"TÜRKÄ°YE ÇARK ETTÄ°" DÄ°YENLERE CEVAP

ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:

- Suriye'de çözüm için iki metin var, biri siyasi çözümle ilgili, diÄŸeri ateÅŸkes. Her an yürürlüÄŸe girebilir.

- Birileri (Suriye konusunda) Türkiye çark etti diyor, biz baÅŸÄ±ndan beri en iyi çözüm ateÅŸkes ve siyasi çözümdür diyoruz.

- SaÄŸlanan ateÅŸkesi Suriye geneline yaymak istiyoruz. Bu ateÅŸkesi ihlal edenlere karÅŸÄ±, bunu da denetlememiz ve engellememiz lazÄ±m.

- ArtÄ±k Suriye'de kalÄ±cÄ± bir ateÅŸkes ve müzakerelerle de siyasi dönüÅŸüm olsun istiyoruz.

- BeÅŸar Esed'li siyasi bir dönüÅŸüm olmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz, Esed'i muhalefetin de kabul etmeyeceÄŸini biliyoruz.

- Terör örgütlerin görüÅŸmelerin dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacak. GörüÅŸmelerde PYD yer almayacak. Türkiye'nin YPG ve DEAÅž'la mücadelesi devam edecek

AA DUYURMUÅžTU: TÜRKÄ°YE VE RUSYA ANLAÅžTI

AA, Türkiye ile Rusya'nÄ±n Suriye'de çatÄ±ÅŸan taraflara ülke genelinde ateÅŸkes baÅŸlatmalarÄ± amacÄ±yla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.