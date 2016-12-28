Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinde hangi deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±

Anayasa Komisyonu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifini gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ediyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Ä°stanbul Milletvekili Markar Eseyan ve ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Kemalettin YÄ±lmaztekin, teklifin "Meclisin denetim yetkisini" düzenleyen 7. maddesi üzerinde deÄŸiÅŸiklik önergesi verdi.

Kabul edilen önergeyle, Meclis soruÅŸturmasÄ± Meclisin denetim yollarÄ± arasÄ±na ekleniyor, "devlet faaliyetleri" de genel görüÅŸmenin, TBMM Genel Kurulunda görüÅŸülecek konularÄ± arasÄ±na ekleniyor.

Buna göre, TBMM; meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel görüÅŸme, meclis soruÅŸturmasÄ± ve yazÄ±lÄ± soru yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak.

Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±, belli bir konuda bilgi edinmek için yapÄ±lan incelemeden ibaret olacak.

Genel görüÅŸme, toplum ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüÅŸülmesi ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirilecek.

Meclis soruÅŸturmasÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda, Anayasa'nÄ±n teklifle deÄŸiÅŸtirilen 106. maddesinin 5. 6. 7. fÄ±kralarÄ± uyarÄ±nca yapÄ±lan soruÅŸturmadan ibaret olacak.

YazÄ±lÄ± soru; yazÄ±lÄ± olarak en geç on beÅŸ gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibaret olacak. Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel görüÅŸme ve yazÄ±lÄ± soru önergelerinin verilme ÅŸekli, içeriÄŸi ve kapsamÄ± ile araÅŸtÄ±rma usulleri Meclis Ä°çtüzüÄŸü ile düzenlenecek.

AK Parti, milletvekillerinin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, teklifin 7. maddesi üzerinde, "konu yeterince açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸtuÄŸu" gerekçesiyle kifayeti müzakere önergesi verdi.

Muhalefetin önergeye itirazÄ± ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, önce önerge, sonra da madde kabul edildi.

"DOÄžUÅžTAN TÜRK VATANDAÅžI" YERÄ°NE, "TÜRK VATANDAÅžLARI" Ä°BARESÄ°

Daha sonra, teklifin, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± ve seçimini" düzenleyen 8. maddesi görüÅŸüldü.AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AdÄ±yaman Milletvekili Ä°brahim Halil FÄ±rat ve Ä°stanbul Milletvekili Markar Eseyan, madde üzerinde önerge verdi.

Kabul edilen önergeyle, cumhurbaÅŸkanÄ± seçilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan "doÄŸuÅŸtan Türk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hükmü, "Türk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.Önergeyle, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin ikinci oylamasÄ±nda, tek adayÄ±n geçerli oylarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± durumunda, uygulamada doÄŸabilecek tereddütlerin önüne geçilebilmesi amacÄ±yla, cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin yenileneceÄŸine iliÅŸkin hüküm getiriliyor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin ikinci oylamasÄ±nda, adayÄ±n geçerli oylarÄ±n çoÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± halinde, TBMM seçimi yapÄ±lmayacak, sadece cumhurbaÅŸkanÄ± seçimi yenilenecek.Seçimlerin tamamlanamamasÄ± halinde, yenisi göreve baÅŸlayÄ±ncaya kadar mevcut cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevi devam edecek.AK Parti Bursa Milletvekili Hakan ÇavuÅŸoÄŸlu, cumhurbaÅŸkanÄ± seçilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan "doÄŸuÅŸtan Türk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hükmünün, "Türk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmesiyle ilgili kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±.

ÇavuÅŸoÄŸlu, sonradan Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan birisi olarak, binlerce soydaÅŸÄ± ilgilendiren bu konuyla ilgili hassasiyetleri ve samimiyetleri nedeniyle AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile milletvekillerine teÅŸekkür etti.Teklifin 8. maddesi, müzakerelerin ardÄ±ndan kabul edildi.

21 MADDELÄ°K ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° TEKLÄ°FÄ° 19 MADDEYE DÜÅžÜRÜLDÜ

TBMM Anayasa Komisyonunda 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin, 19 maddeye düÅŸürüldüÄŸü öÄŸrenildi.

- Tekliften CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n kararname çÄ±karma yetkisi ile ilgili 15. madde çÄ±karÄ±lacak.. Bu madde 11. maddeye eklenecek. Böylece CumhurbaÅŸkanÄ±na KHK yetkisi verilmesi ile ilgili eleÅŸtirilerin önüne geçilecek.