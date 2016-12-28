GÃ¶zaltÄ±ndaki HDP'li Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi mahkemece tutuklandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca PKK/KCK silahlÄ± terör örgütüne yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "silahlÄ± terör örgütü yöneticiliÄŸi" ve "silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi" suçlarÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda TuÄŸluk'un da bulunduÄŸu 5 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adliyeye çÄ±karÄ±lan TuÄŸluk ve 4 ÅŸüpheli savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Mahkeme, TuÄŸluk'un "SilahlÄ± terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi. DiÄŸer 4 ÅŸüphelinin ise mahkemedeki sorgularÄ± sürüyor.