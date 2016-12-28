Ana Sayfa | SÄ°YASET 28/12/2016 21:14

GÃ¶zaltÄ±ndaki HDP'li Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

Aysel TuÄŸluk

Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk tutuklandÄ±

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'da gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi mahkemece tutuklandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca PKK/KCK silahlÄ± terör örgütüne yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "silahlÄ± terör örgütü yöneticiliÄŸi" ve "silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi" suçlarÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda TuÄŸluk'un da bulunduÄŸu 5 ÅŸüphelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adliyeye çÄ±karÄ±lan TuÄŸluk ve 4 ÅŸüpheli savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinin ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Mahkeme, TuÄŸluk'un "SilahlÄ± terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi. DiÄŸer 4 ÅŸüphelinin ise mahkemedeki sorgularÄ± sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinde hangi deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±

Anayasa Komisyonu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifini gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ediyor


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan flaÅŸ Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki Ã§Ã¶zÃ¼m hakkÄ±nda Ã§Ä±kan "TÃ¼rkiye Ã§ark etti" ifadesine cevap verdi.

selahattin demirtaÅŸ ve Abdullah Zeydan

HDP'li DemirtaÅŸ ve Zeydan aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan tutuklu bulunduklarÄ± cezaevinde aynÄ± koÄŸuÅŸa alÄ±ndÄ±