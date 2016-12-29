Ana Sayfa | SÄ°YASET 29/12/2016 05:02

DoÄŸuÅŸtan TÃ¼rk olmayanlar TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± olabilecek

Meclis

Son Dakika, TBMM'de devam eden anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinde seÃ§ilecek cumhurbaÅŸkanÄ± iÃ§in doÄŸuÅŸtan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan hÃ¼kmÃ¼, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi. Ä°ÅŸte gÃ¼ndem yaratan o karar.

AK Parti ile MHP'nin mutabakatÄ± sonucu AKP'nin TBMM'ye sunduÄŸu 21 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi geçen hafta salÄ± gününden beri Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüÅŸülüyor. Parlamenter sistemden baÅŸkanlÄ±k sistemine geçisi öngören anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin bugünkü görüÅŸmelerinde göre teklifin "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ± ve seçimini" düzenleyen maddesi görüÅŸüldü.

 

 

AKP'li milletvekilleri madde üzerinde bir önerge verdiÄŸi bildirildi. Kabul edilen önergeyle, cumhurbaÅŸkanÄ± seçilme ÅŸartlarÄ± arasÄ±nda bulunan "doÄŸuÅŸtan Türk vatandaÅŸÄ± olanlar arasÄ±ndan" hükmü, "Türk vatandaÅŸlarÄ± arasÄ±ndan" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

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