Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu BugÃ¼ne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir Nokta dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, A haber canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiye ve Rusya'nÄ±n üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Suriye'deki ateÅŸkesin her an baÅŸlayabileceÄŸini söyledi. ÇavuÅŸoÄŸlu'nun verdiÄŸi bilgiye göre, barÄ±ÅŸ müzakereleri ateÅŸkesten sonra baÅŸlayacak. Reuters haber ajansÄ±, ÇavuÅŸoÄŸlu'nun sözlerini 'acil' koduyla dünyaya duyurdu. Öte yandan ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD'nin dünkü açÄ±klamasÄ±na cevap vererek "Bugüne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir. Nokta!" dedi.

"RUSLARLA BÄ°R ANLAÅžMA YAPMAK ÜZEREYÄ°Z"

Rus ve Türk yetkililerin bugün tekrar bir araya geleceÄŸini belirten DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, "Ruslarla bir anlaÅŸma yapmak üzereyiz, her ÅŸey yolunda giderse. Ä°ki metin üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadesini kullandÄ±.

"ESAD'LA MASAYA OTURMAYACAÄžIZ"

Åžam rejimi lideri BeÅŸar Esad'la görüÅŸmenin söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, "Biz Astana'da Esad ile masaya oturmayacaÄŸÄ±z. Öyle bir ÅŸey söz konusu deÄŸil" dedi.ÇavuÅŸoÄŸlu, ayrÄ±ca Hizbullah'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Suriye'deki tüm yabancÄ± savaÅŸçÄ±larÄ±n ülkeyi terk etmesi gerektiÄŸini belirtti.Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantör olduÄŸunu aktaran ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°ran'Ä±n Åžam rejimine garantör olup olmayacaÄŸÄ±nÄ±n henüz netleÅŸmediÄŸini dile getirdi.

'ABD SÄ°LAH VERÄ°YOR, NOKTA!'

ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya yanÄ±t veren ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸu sözleri sarfetti:"ABD'nin içinde olduÄŸu koalisyon belli bir zamandan beri FÄ±rat KalkanÄ±'na destek vermiyor, PYD ve YPG'ye silah desteÄŸi veriyor nokta! Onlarda çok iyi biliyor bizde çok iyi biliyoruz. ABD YPG'ye silah vermiÅŸtir nokta! FÄ±rat KalkanÄ±'na destek vermemelerinin nedenini size söyleyelim: YPG ABD'ye baskÄ± yapÄ±yor. Onlar terör koridoru oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Rakka'da YPG'yi ABD kullanmak istiyor. YPG'de sen beni kullanmak istiyorsan Türkiye Rakka'da baÅŸarÄ±lÄ± olmamalÄ± ve bizim oluÅŸturmak istediÄŸimiz koridora engel olmamalÄ±lar."