CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu asgari Ã¼cretle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in belirlenen asgari Ã¼cretle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, MuÄŸla'daki çeÅŸitli temas ve ziyaretleri kapsamÄ±nda, CHP Genel Merkezi ve TarÄ±m Orman-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan Bodrum ilçesinde bir otelde düzenlenen, "Türkiye'de OrmancÄ±lÄ±k PolitikalarÄ±nÄ±n Toplumsal YansÄ±malarÄ±, Orman Köylüleri Üzerindeki Etkileri ÇalÄ±ÅŸtayÄ±"nda bir konuÅŸma yaptÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 2017 yÄ±lÄ± için belirlenen asgari ücrete iliÅŸkin, "Asgari ücret az önce belirlenmiÅŸ, bin 404 lira. 4 lirayÄ± neden ilave ettiler, merak ediyorum. Ben merak ediyorum, mesela SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±, SayÄ±n BaÅŸbakan, SayÄ±n milletvekilleri bir ay bin 404 lirayla geçinsinler bakalÄ±m, evlerini nasÄ±l geçindiriyorlar?" diye konuÅŸtu.

"Sosyal devletin gereklerini yeteri kadar yerine getiriyor muyuz? AsÄ±l unuttuÄŸumuz noktalardan birisi bu. AsÄ±l tartÄ±ÅŸmamÄ±z gereken noktalardan birisi bu." diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Sosyal devlet güçlüler karÅŸÄ±sÄ±nda güçsüzleri korumaktÄ±r aslÄ±nda. DüÅŸük gelirlileri korumaktÄ±r. Onlara ek gelir kaynaklarÄ± yaratmaktÄ±r. OnlarÄ± yoksulluÄŸa mahkum etmemektir sosyal devlet. Ama bütün bunlarÄ± yaparken, sosyal yardÄ±mlarÄ± yaparken, sosyal politikalarÄ± oluÅŸtururken insan onurunu dikkate alan, devlet demektir sosyal devlet." ifadelerini kullandÄ±.