Ana Sayfa | SÄ°YASET 29/12/2016 20:35

TBMM BaÅŸkanÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni

Ä°smail Kahraman

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman akÅŸam saatlerinde hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

TBMM Ä°dare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman’Ä±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yarÄ±n ameliyat olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Hak-Ä°ÅŸ tarafÄ±ndan 15 Temmuz ve diÄŸer ÅŸehitler için düzenlenen programa konuk olarak katÄ±lan Meclis Ä°dare Amiri Salim Uslu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman’Ä±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Uslu, “Bugün hastaneye yatÄ±rdÄ±k akÅŸam saatlerinde. Ä°nÅŸallah yarÄ±n sabah ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah ÅŸifa versin” dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi

BaÅŸkanlÄ±k sistemine dair anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi komisyondan geÃ§ti

BaÅŸkanlÄ±k sistemine geÃ§iÅŸi Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu asgari Ã¼cretle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 2017 yÄ±lÄ± iÃ§in belirlenen asgari Ã¼cretle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±


Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu BugÃ¼ne kadar ABD, YPG'ye silah vermiÅŸtir Nokta dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.