TBMM BaÅŸkanÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman akÅŸam saatlerinde hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

TBMM Ä°dare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman’Ä±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yarÄ±n ameliyat olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Hak-Ä°ÅŸ tarafÄ±ndan 15 Temmuz ve diÄŸer ÅŸehitler için düzenlenen programa konuk olarak katÄ±lan Meclis Ä°dare Amiri Salim Uslu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman’Ä±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Uslu, “Bugün hastaneye yatÄ±rdÄ±k akÅŸam saatlerinde. Ä°nÅŸallah yarÄ±n sabah ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah ÅŸifa versin” dedi.