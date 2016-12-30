BaÅŸkanlÄ±k sistemine dair anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi komisyondan geÃ§ti

BaÅŸkanlÄ±k sistemine geÃ§iÅŸi Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Komisyon'da görüÅŸmelerine 20 AralÄ±k'ta baÅŸlanan ve Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik Yapan Kanun Teklifi'nde iktidardaki Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin (AKP) 316 milletvekilinin imzasÄ± vardÄ±.AKP'nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile vardÄ±ÄŸÄ± uzlaÅŸma sonrasÄ± Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu 21 maddelik teklif, önergelerle 18 maddeye indi.TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki görüÅŸmelerde en uzun mesai ise 17 saat çalÄ±ÅŸÄ±lan son gün oldu.

'Yürütmenin baÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ±'

Pek çok maddesinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lan teklif devletin ve yürütmenin baÅŸÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±nÄ±, baÅŸbakanlÄ±k makamÄ±nÄ±n tarihe karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±, genel seçimler ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinin 3 KasÄ±m 2019'da yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyor.

Teklifle getirilen bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler ÅŸöyle:

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilmeyecek, CumhurbaÅŸkanÄ± partisinin genel baÅŸkanÄ± da olabilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±, yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± ve bakanlarÄ± milletvekilleri arasÄ±ndan kendi belirleyecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve meclisin görev süresi 5 yÄ±l olacak. Yerel seçimler Mart 2019'da yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± kararname ile bakanlÄ±klar ve teÅŸkilatlarÄ±n kurulmasÄ±na ve kapatÄ±lmasÄ±na karar verebilecek.

Üst düzey kamu görevlilerini atama yetkisi CumhurbaÅŸkanÄ±nda olacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda Meclis SoruÅŸturma Komisyonu açÄ±lmasÄ± için 5'te 3, Yüce Divan'a sevk kararÄ± için ise 3'te 2 çoÄŸunluk aranacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±na olaÄŸanüstü hâl ilan etme yetkisi verilecek.

550 olan milletvekili sayÄ±sÄ± 600'e çÄ±kartÄ±lacak. 25 olan seçilme yaÅŸÄ± 18'e düÅŸürülecek.

Referandum için 330 oy gerek

Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin referanduma götürülmesi için önce TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçmesi, sonra da Meclis Genel Kurulu'nda en az 330 oyla kabul edilmesi gerekiyor.

TBMM'de AKP'nin 317, MHP'nin 39 sandalyesi var. TBMM BaÅŸkanÄ± oy kullanamadÄ±ÄŸÄ±ndan AKP'nin, hiç fire vermemesi halinde, referandum için gerekli 330 oya ulaÅŸmak için 14 milletvekilinin desteÄŸine ihtiyacÄ± var.

Teklifle anayasanÄ±n tamamÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi öngörülmüyor ancak anayasanÄ±n belli maddelerinde yapÄ±lmasÄ± öngörülen deÄŸiÅŸiklik, tüm süreçler sonrasÄ± yürürlüÄŸe girmesi halinde, kimilerine göre hükümet sisteminin deÄŸiÅŸmesi, kimilerine göre ise bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi anlamÄ±na geliyor.