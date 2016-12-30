Putin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yeni yÄ±l mesajÄ± yolladÄ±

Putin'in yabancÄ± Ã¼lke liderlerine gÃ¶nderdiÄŸi yeni yÄ±l tebrik mesajlarÄ± Kremlin'in resmi internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gönderdiÄŸi mesajÄ±nda Putin, Türkiye-Rusya iliÅŸkilerindeki zor dönemin ardÄ±ndan, Türk-Rus iÅŸ birliÄŸinin tüm alanlarda kademeli olarak normalleÅŸmeye baÅŸlamasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Putin, Türkiye ve Rusya'nÄ±n ikili iliÅŸkileri geliÅŸtirmeye yönelik verimli iÅŸ birliÄŸine devam edeceÄŸini vurgulayarak "Bölgesel ve uluslararasÄ± sorunlarÄ± iki ülke halklarÄ±nÄ±n yararÄ±na ve Avrasya bölgesinde güvenlik ve istikrarÄ± temin edecek ÅŸekilde çözmek için aktif iÅŸ birliÄŸinin sürdürüleceÄŸinden eminim." ifadelerini kullandÄ±.