Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/12/2016 17:19

Putin CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yeni yÄ±l mesajÄ± yolladÄ±

putin

Putin'in yabancÄ± Ã¼lke liderlerine gÃ¶nderdiÄŸi yeni yÄ±l tebrik mesajlarÄ± Kremlin'in resmi internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gönderdiÄŸi mesajÄ±nda Putin,  Türkiye-Rusya iliÅŸkilerindeki zor dönemin ardÄ±ndan, Türk-Rus iÅŸ birliÄŸinin tüm  alanlarda kademeli olarak normalleÅŸmeye baÅŸlamasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile  getirdi.

Putin, Türkiye ve Rusya'nÄ±n ikili iliÅŸkileri geliÅŸtirmeye yönelik  verimli iÅŸ birliÄŸine devam edeceÄŸini vurgulayarak "Bölgesel ve uluslararasÄ±  sorunlarÄ± iki ülke halklarÄ±nÄ±n yararÄ±na ve Avrasya bölgesinde güvenlik ve  istikrarÄ± temin edecek ÅŸekilde çözmek için aktif iÅŸ birliÄŸinin sürdürüleceÄŸinden  eminim." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ä°smail Kahraman

Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda hastaneden son aÃ§Ä±klama

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili hastaneden aÃ§Ä±klama geldi

hulusi akar

Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n yeni yÄ±l mesajÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar yeni yÄ±l dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yeni yÄ±l mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, yeni yÄ±l dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±nladÄ±