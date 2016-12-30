Ana Sayfa | SÄ°YASET 30/12/2016 17:38

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l oldu

Ä°smail Kahraman

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman bugÃ¼n ameliyat oldu. AmeliyatÄ±n ardÄ±ndan Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama geldi

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n operasyonunun baÅŸarÄ±lÄ± geçtiÄŸi ve takip, tedavisinin yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde süreceÄŸi bildirildi.Güven Hastanesi, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n geçirdiÄŸi operasyona iliÅŸkin açÄ±klamada bulundu. Hastane yönetimi, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n 29 AralÄ±k 2016 günü hastaneye yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yapÄ±lan ileri tetkikler sonucu hÄ±zlÄ± ilerleyen ve yÄ±rtÄ±lma riski bulunan "Ä±nflamatuar abdominal aort anevrizmasÄ±" teÅŸhisinin konulmasÄ± ile 30 AralÄ±k 2016 günü ameliyata alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Kahraman'Ä±n ameliyatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ± ile tamamlandÄ±ÄŸÄ±, takip ve tedavisine yoÄŸun bakÄ±mda ünitesinde devam edileceÄŸi bildirildi.

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Ä°smail Kahraman

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