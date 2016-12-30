AKP'de FETÃ– ÅŸoku 7 belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶revden men edildi

Yerel YÃ¶netimler BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Kaya, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 7 belediye baÅŸkanÄ±, 27 meclis Ã¼yesinin gÃ¶revden ihraÃ§ edildiÄŸini belirtti.

Yerel Yönetimler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak AK Partili belediye baÅŸkanlarÄ± ve meclis üyelerinin her yÄ±l faaliyetlerini takip ettiklerini belirten Kaya, 875 belediye baÅŸkanÄ± ve 11 bin 528 meclis üyesinin partiyle olan baÄŸlarÄ±nÄ± güçlendirme, bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± ve tecrübe aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlama noktasÄ±nda faaliyet yürüttüklerini söyledi.

7 BELEDÄ°YE BAÅžKANI 27 MECLÄ°S ÜYESÄ° Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamÄ±nda 58 belediye baÅŸkanÄ± ve 608 belediye meclis üyesi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Belediye baÅŸkanlarÄ±ndan 7, meclis üyelerinden ise 27 isim ihraç edildi. Meclis üyelerinden 25'inin iÅŸlemleri sürüyor, 68'i ise takip aÅŸamasÄ±nda." dedi.