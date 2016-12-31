CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yeni yÄ±l mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, yeni yÄ±l dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, yeni yÄ±l mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.MesajÄ±nda, 2017'nin ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± temenni eden ErdoÄŸan, geride bÄ±rakÄ±lan 2016'nÄ±n pek çok üzüntü verici hadisenin üst üste yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l olduÄŸuna dikkati çekti.

ErdoÄŸan, Ä°stanbul Sultanahmet'teki canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÅŸlayan, Ankara'da, Gaziantep'te, Bursa'da, DiyarbakÄ±r'da, Mardin'de yaÅŸanan hadiselerle süren bu dönemde, pek çok kanlÄ± terör eylemine maruz kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±nÄ±rlar boyunca yaÅŸanan DEAÅž ve PKK-PYD terör örgütlerinin saldÄ±rÄ±larÄ±nda, çok sayÄ±da güvenlik görevlisi ve vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aktardÄ±.

"15 Temmuz, Cumhuriyet dönemimize damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtur"

MesajÄ±nda, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe giriÅŸimine deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz darbe giriÅŸimi ise hiç ÅŸüphesiz, tarihimizin en alçak terör eylemi ve iÅŸgal giriÅŸimi olarak, sadece 2016'ya deÄŸil, Cumhuriyet dönemimize damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtur. Türkiye, 79 milyon insanÄ±yla, darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda gösterdiÄŸi güçlü duruÅŸla, bu felaketi, yeni bir diriliÅŸe, yeni bir baÅŸlangÄ±ca çevirmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Milletimiz o gece, ülkesini, bayraÄŸÄ±nÄ±, ezanÄ±nÄ±, devletini, istiklalini ve istikbalini koruma konusunda gösterdiÄŸi kararlÄ±lÄ±kla, içerideki ve dÄ±ÅŸarÄ±daki tüm ihanet odaklarÄ±na hak ettikleri cevabÄ± vermiÅŸtir. FETÖ terör örgütü mensubu hainler tarafÄ±ndan acÄ±mazsÄ±zca katledilen ÅŸehitlerimiz, bu topraklarÄ± bir kez daha vatan kÄ±lmamÄ±zÄ±n sembolleri olarak kalbimizde ilelebet yaÅŸayacaklardÄ±r.

'Sizin hayÄ±r gördüklerinizde ÅŸer, ÅŸer gördüklerinizde hayÄ±r vardÄ±r' hakikatini, 15 Temmuz'un ardÄ±ndan hep birlikte bir kez daha yaÅŸadÄ±k. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle, devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuÅŸatan terör örgütleri birer birer çözülmüÅŸ ve çökertilmiÅŸ, yÄ±llarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadaÄŸÄ±n edilmiÅŸtir. Kamuda yapÄ±lmakta olan büyük temizliÄŸe ilave olarak, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan iÅŸ dünyasÄ±na kadar her alanda, bu kanser hücreleri adeta kazÄ±nÄ±p atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, atÄ±lmaya devam etmektedir. Bu, uzun soluklu ve daima dikkatli olmamÄ±zÄ± gerektiren bir mücadeledir. Milletimiz, bu musibetten kurtulma konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, geleceÄŸe güvenle bakmamÄ±z için ihtiyacÄ±mÄ±z olan iradeyi ortaya koymuÅŸtur. 2015, bölücü terör örgütünün gerçek yüzünün deÅŸifre olduÄŸu bir yÄ±ldÄ±. 2016 da FETÖ'nün çirkin ve kanlÄ± yüzünün ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir yÄ±l oldu."

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye'nin desteÄŸiyle Suriye'de Cerablus'tan baÅŸlayÄ±p El Bab istikametine doÄŸru ilerleyen operasyonun da DEAÅž'Ä±n ve onun arkasÄ±ndaki güçlerin yüzlerindeki maskenin inmesine vesile teÅŸkil ettiÄŸini vurgulayarak, operasyonla Türkiye'nin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n PYD, YPG, DEAÅž dahil tüm terör örgütlerinden temizlendiÄŸini vurguladÄ±.

"Türkiye, yeni bir istiklal harbi vermektedir"

Türkiye'nin içinden geçtiÄŸi süreci doÄŸru tanÄ±mlamanÄ±n önemine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°çinden geçtiÄŸimiz dönemin adÄ±nÄ± doÄŸru koymak gerekiyor. Türkiye, son yÄ±llarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliÄŸimiz, toprak bütünlüÄŸümüz, kurumlarÄ±mÄ±z, ekonomimiz, dÄ±ÅŸ politikamÄ±z, velhasÄ±l devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarÄ±mÄ±z büyük bir saldÄ±rÄ± altÄ±ndadÄ±r. Terör örgütleri, bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maÅŸalarÄ±dÄ±r. Biz, asÄ±l bu örgütlerin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz. Sadece ülkemiz deÄŸil, bölgemiz ve tüm dünya yeni bir döneme geçiÅŸin sancÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Åžayet bu geçiÅŸ sürecini güçlü bir ÅŸekilde atlatÄ±r, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek, parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bunun için birliÄŸimize, beraberliÄŸimize, kardeÅŸliÄŸimize sÄ±msÄ±kÄ± sahip çÄ±kmak zorundayÄ±z. Biz 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan dek devlet' derken iÅŸte bunu kast ediyoruz."

Ä°stiklal ÅŸairi Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete, düÅŸman giremez/Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez" ÅŸeklindeki dizelerini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "Hamdolsun milletimiz, içine tefrika sokmaya çalÄ±ÅŸanlarÄ± tespit eder etmez, bünyesinden atÄ±yor. 15 Temmuz gecesi olduÄŸu gibi, bölücü terör örgütü ve DEAÅž eylemleri karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸu gibi, Suriye'de devam eden operasyonlarda olduÄŸu gibi, ülkesinin ve devletinin arkasÄ±nda dimdik duran bu yüce milletin bir ferdi olmaktan daima ÅŸeref duyuyorum." ifadesini kullandÄ±.

"Bu milleti yolundan alÄ±koyacak hiçbir fani güç yoktur"

YaÅŸanan tüm badirelere raÄŸmen, milletten aldÄ±klarÄ± destekle, yatÄ±rÄ±mlara, büyük projelere, ekonominin geliÅŸmesine yönelik adÄ±mlarÄ± kesintisiz sürdürdüklerini belirten ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:

"2016 yÄ±lÄ±nda açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz Tüneli, barajlar, elektrik santralleri, fabrikalar, altyapÄ± ve üstyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±, uzaya gönderdiÄŸimiz uydumuz, hizmete aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z helikopterlerimiz gibi nice önemli baÅŸarÄ±nÄ±n sevincini hep birlikte yaÅŸadÄ±k. Bugün Türkiye, büyüme oranÄ± bakÄ±mÄ±ndan hala dünyada ilk sÄ±ralarda yer alÄ±yor. Öyle tahmin ediyorum ki denk bütçeye doÄŸru yürüyen bir Türkiye var. GeleceÄŸe iliÅŸkin öngörülerde ülkemizin yeri orta gelir sÄ±nÄ±fÄ±ndan üst gelir sÄ±nÄ±fÄ±na geçmiÅŸ olarak tasavvur ediliyor. SorunlarÄ±mÄ±zla birlikte kalkÄ±nmamÄ±zÄ±, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerinde emelleri olan çevreleri daha da kÄ±zdÄ±rÄ±yor, daha da köpürtüyor. Ä°nÅŸallah 2017'de, hem terör örgütlerinin baÅŸÄ±nÄ± ezeceÄŸiz hem de çok daha büyük ekonomik baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±z. YanÄ±mÄ±zda 80 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸi, arkamÄ±zda yüz milyonlarca kardeÅŸimizin duasÄ± olduÄŸu sürece, Allah'Ä±n izni ve inayetiyle, bu ülkeyi ve bu milleti yolundan alÄ±koyacak hiçbir fani güç yoktur."

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye'nin, 2023 hedeflerine mutlaka ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±, 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±nÄ± mutlaka hayata geçireceÄŸini kaydederek, mesajÄ±nÄ± ÅŸöyle tamamladÄ±:

"Rabbim yar ve yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun. Bu duygularla vatanÄ±mÄ±z, bayraÄŸÄ±mÄ±z ve istikbalimiz için bir gül gibi topraÄŸa düÅŸen aziz ÅŸehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize Rabbimden özellikle ÅŸifalar diliyorum. SÄ±nÄ±r boylarÄ±mÄ±zda, BaÅŸika'da, Cerablus'ta, El Bab'ta insanÄ±mÄ±zÄ±n ve kardeÅŸlerimizin emniyeti için görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Bir kez daha 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ülkemize, bölgemize ve dünyamÄ±za güvenlik, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hepinizin yeni yÄ±lÄ±nÄ± tebrik ediyor, selamlarÄ±mÄ±, saygÄ±larÄ±mÄ± sunuyorum. KalÄ±n saÄŸlÄ±cakla…"