Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n yeni yÄ±l mesajÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar yeni yÄ±l dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±nladÄ±

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Peygamber ocaÄŸÄ± ordumuzun, baÄŸrÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± asil milletimize hizmetten ve aziz vatan topraklarÄ± ile necip milletimizi her türlü tehdit ve tehlikeye karÅŸÄ± korumaktan baÅŸka gayesi yoktur." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Akar, yeni yÄ±l nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

"Milletçe köklü tarihimizde örneÄŸine sÄ±k rastlanmayacak sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, aynÄ± zamanda destansÄ± mazimizin her dönemindeki kahramanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n seçilmiÅŸ örneklerini sergilediÄŸimiz bir yÄ±lÄ±, geride bÄ±rakÄ±yoruz." ifadesini kullanan Akar, Türkiye'nin her alanda huzur, güven ve mutluluk içinde yaÅŸamasÄ± temennisiyle 2017 yÄ±lÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

"Peygamber ocaÄŸÄ± ordumuzun, baÄŸrÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± asil milletimize hizmetten ve aziz vatan topraklarÄ± ile necip milletimizi her türlü tehdit ve tehlikeye karÅŸÄ± korumaktan baÅŸka gayesi yoktur." vurgusu yapan Orgeneral Akar, ÅŸöyle devam etti:

"VarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, milli birliÄŸimizin ve bölünmez bütünlüÄŸümüzün teminatÄ± olan deÄŸerlerimizi yaÅŸatmaya adayan ordumuz; geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±lda, ÅŸerefli üniformayÄ±, kirli ve kanlÄ± emellerine maske yapmaya kalkÄ±ÅŸan, asil milletimiz dÄ±ÅŸÄ±ndaki karanlÄ±k odaklara uÅŸaklÄ±k ettiÄŸi açÄ±kça görülen bir ÅŸer, terör ve ihanet çetesinin, tarihimize kara bir leke olarak geçecek cinnetine, ihanetine ÅŸahit olmuÅŸtur. Bütün bu ihanet tablosu içinde milletine sevdalÄ±, devletine sadÄ±k, görev ve sorumluluk ÅŸuuru yüksek gerçek TSK mensuplarÄ±nÄ±n cansiperane mücadeleleri ile hainler engellenerek hÄ±zla bünyemizden temizlenmiÅŸ ve bu lekenin temizlenmesi sürecinde de milletimizin öz evladÄ±, ÅŸanlÄ± ordumuzun kahraman mensuplarÄ± karada, denizde, havada; yurt içinde ve sÄ±nÄ±r ötesinde kendisine verilen her türlü görevi; emsaline az rastlanÄ±r bir özveri ve baÅŸarÄ± ile yerine getirmeye devam etmiÅŸ; bundan sonra da aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla görevinin baÅŸÄ±nda ve milletinin emrinde olmaya azmetmiÅŸtir."

SilahlÄ± Kuvvetlerin, ihanet ÅŸebekelerinin kanlÄ± kumpaslarÄ±nÄ± def ettikten hemen sonra, yurt içinde terörle mücadele harekatÄ±nÄ± tam bir kararlÄ±lÄ±kla sürdürerek terör örgütüne çok aÄŸÄ±r darbeler indirdiÄŸini bildiren Akar, "Bir ateÅŸ çemberi içerisine çekilmek istenen bölgemizde etkin güvenlik anlayÄ±ÅŸÄ± ve tehdidi kaynaÄŸÄ±nda yok etmek maksadÄ±yla; yurt içinde ve sÄ±nÄ±r ötesinde yuvalanarak ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünya için tehdit olmaya devam eden terör örgütlerine karÅŸÄ± en somut mücadeleyi gerçekleÅŸtirmiÅŸ, böylece ülkemizin güvenliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra masum bölge halklarÄ±nÄ±n da kurtuluÅŸ ve güvenliÄŸi yönünde çok deÄŸerli hizmetleri yerine getirmiÅŸtir." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Akar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Türk SilahlÄ± Kuvvetlerimizin fedakar mensuplarÄ± olarak, geçtiÄŸimiz yÄ±lda olduÄŸu gibi 2017'de de aziz milletimize canla baÅŸla hizmet etmeye, kederde ve kÄ±vançta halkÄ±mÄ±zÄ±n daima yanÄ±nda olmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasÄ±nda üstümüze düÅŸen görevleri yurt içinde ve uluslararasÄ± alanda layÄ±kÄ±yla yerine getirmeye; SilahlÄ± Kuvvetlerimizin etkinliÄŸini, caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmak için gayretlerimizi kararlÄ±lÄ±kla sürdürmeye devam edeceÄŸiz.

Bu vesileyle huzurun, güvenliÄŸin, istikrar ve esenliÄŸin vatanÄ±mÄ±zÄ±n dört bir yanÄ±nda egemen olmasÄ±nÄ±; asil milletimizin daha nice yÄ±llarÄ± mutluluk içinde karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± temenni ediyor, ebedi BaÅŸkomutanÄ±mÄ±z Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaÅŸlarÄ± ile kararlÄ±lÄ±kla sürdürdüÄŸümüz terörle mücadele harekatÄ±nda, 15 Temmuz'da ve sÄ±nÄ±r ötesi faaliyetlerde ÅŸehitlik mertebesine ulaÅŸan silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, jandarma mensuplarÄ±mÄ±z, polislerimiz ve güvenlik korucularÄ±mÄ±z baÅŸta olmak üzere; ülkemizin bekasÄ± ve milletimizin birlik, dirlik ve beraberliÄŸi uÄŸrunda canlarÄ±nÄ± feda eden aziz ÅŸehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygÄ± ve ÅŸükranla anÄ±yorum. SilahlÄ± Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensuplarÄ±, emeklileri ve onlarÄ±n deÄŸerli aile bireyleri ile polis, jandarma ve güvenlik korucularÄ±mÄ±zÄ±n yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor; kendilerine saÄŸlÄ±k, mutluluk, baÅŸarÄ± ve esenlikler diliyorum."