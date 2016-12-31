Ana Sayfa | SÄ°YASET 31/12/2016 12:01

Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda hastaneden son aÃ§Ä±klama

Ä°smail Kahraman

TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili hastaneden aÃ§Ä±klama geldi

Güven Hastanesi, dün ameliyat olan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin bilgi verdi.Güven Hastanesi tarafÄ±ndan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "TBMM BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ä°smail Kahraman, dün yapÄ±lan ameliyatÄ± sonrasÄ±nda geceyi yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde geçirmiÅŸ olup, süreç normal seyretmiÅŸ ve ek bir saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±r. TÄ±bbi bakÄ±m ve tedavisine yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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