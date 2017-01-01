BahÃ§eli ArtÄ±k terÃ¶re kÄ±nama ve lanetleme yarÄ±ÅŸÄ±ndan daha fazlasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r dedi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, dÃ¼n akÅŸam yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Ä°stanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili "ArtÄ±k teröre karÅŸÄ± kÄ±nama ve lanetleme yarÄ±ÅŸÄ±ndan daha fazlasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Türkiye'nin varlÄ±ÄŸÄ± için ortak akÄ±l, milli birlik ÅŸuuru ÅŸarttÄ±r." dedi.

"NOEL BABA KILIÄžINA GÄ°RMÄ°Åž BÄ°R CANÄ°"

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter üzerinden açÄ±klamalarda bulundu. Teröre karÅŸÄ±, eski ezberlerde ve denenmiÅŸ yollarda Ä±srar edilmesinin anlamsÄ±z olduÄŸunu belirten Bahçeli, ÅŸu mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±. "Yeni bir yÄ±lÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla umutlanalÄ±m derken yeni bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla sarsÄ±ldÄ±k. AzÄ±lÄ± katiller bu defa bir gece kulübünü hedef aldÄ±lar. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk anlarÄ±nda terör hain ve vahÅŸi yüzünü tekrar gösterdi. Ortaköy'deki bir eÄŸlence mekanÄ±nda masumlar alçakça katledildi. Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ bir cani Ortaköy'deki gece kulübünü kana boÄŸdu. AralarÄ±nda turistlerin de bulunduÄŸu 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. AyrÄ±ca bu menfur saldÄ±rÄ±da 4'ü aÄŸÄ±r olmak üzere 65 kiÅŸi de yaralandÄ±. AcÄ±mÄ±z büyüktür, öfkemiz büyüktür, ama metanetimiz de büyüktür. Hunhar terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polisimize ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet diliyor, yaralÄ±lara ÅŸifa dileklerimi iletiyorum. Ülkemizi ziyarete gelen ve hayatlarÄ±nÄ± kaybeden yabancÄ± ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ± saygÄ±yla anÄ±yor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum.

"AYNI ÅžEYLERÄ° YAPARAK FARKLI SONUÇLAR ALINAMAZ"

Elbette terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve iÅŸbirlikçiler hedefledikleri yÄ±kÄ±m ve çözülmeye dünya gözüyle ÅŸahit olamayacaklardÄ±r. ArtÄ±k teröre karÅŸÄ± kÄ±nama ve lanetleme yarÄ±ÅŸÄ±ndan daha fazlasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Türkiye'nin varlÄ±ÄŸÄ± için ortak akÄ±l, milli birlik ÅŸuuru ÅŸarttÄ±r. AynÄ± ÅŸeyleri yaparak farklÄ± sonuçlar alÄ±namaz. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda teröre tam saha pres ve baskÄ± kurulmalÄ±dÄ±r. 2017'de de terörizmin sistematik ve periyodik cinayetleri durmayacaktÄ±r. ArtÄ±k eski ezberlerde ve denenmiÅŸ yollarda Ä±srar anlamsÄ±zdÄ±r"

"KADERÄ°MÄ°ZE VE MÄ°LLÄ° NAMUSA SAHÄ°P ÇIKACAÄžIZ"

Terör örgütlerinin arkasÄ±ndaki güçlerin, Türkiye üzerinde ve OrtadoÄŸu'da vahÅŸi hesaplar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan MHP lideri Bahçeli, açÄ±klamalarÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: "Kast edilmek istenen istikbalimizdir. Ä°mhasÄ± amaçlanan milli birlik ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Türk milletinin tamamÄ± kanlÄ± namlunun ucundadÄ±r. DüÅŸmana karÅŸÄ± ayaÄŸa kalkmak, tüm vatan sathÄ±nÄ± korumaya almak yalnÄ±zca iktidarÄ±n deÄŸil, hepimizin manevi sorumluluÄŸu altÄ±ndadÄ±r. Gerçekte teröristler ve terör örgütleri kukladÄ±r, arkalarÄ±nda duran canavar güçler Türkiye üzerinde, OrtadoÄŸu'da vahÅŸi hesap yapmaktadÄ±r. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaÅŸamayacaklardÄ±r. Kaderimize ve milli namusa sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z.

"HAÄ°NLERÄ°N BAÅžINA GÖKKUBBEYÄ° YIKACAÄžIZ"

Herkes müsterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki; zalimleri mazlumlarÄ±n dua ve dirençleri yok edecektir. MHP, Türkiye'nin adeta bir savaÅŸ cephesinde olduÄŸunu görmektedir. ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktÄ±r. YÄ±kÄ±lmayacaÄŸÄ±z, yenilmeyeceÄŸiz; pekiÅŸen kardeÅŸliÄŸimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin baÅŸÄ±na gökkubbeyi yÄ±kacaÄŸÄ±z"