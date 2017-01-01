Ana Sayfa | SÄ°YASET 01/01/2017 21:33

Bakan Bekir BozdaÄŸ sosyal medya suÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, terÃ¶rÃ¼, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini, terÃ¶ristleri ve terÃ¶r eylemlerini sosyal medya hesabÄ±ndan Ã¶ven kiÅŸiler iÃ§in hukuki sÃ¼recin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemlerinin suç olduÄŸunu vurgulayarak, cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n görevinin suçlarÄ± soruÅŸturmak ve deliller suçun iÅŸlendiÄŸine dair yeterli ÅŸüphe doÄŸurduÄŸu takdirde kamu davasÄ± açmak olduÄŸunu belirtti.BozdaÄŸ, Twitter hesabÄ±nda, terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan yorum ve paylaÅŸÄ±mlara dikkati çekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Terör örgütü kurma/yönetme, terör örgütü üyeliÄŸi, terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütü adÄ±na suç iÅŸleme, suçu ve suçluyu övme, terörün ve terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yapma, suç iÅŸlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik, halk arasÄ±nda korku ve panik yaratarak tehdit, halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ve aÅŸaÄŸÄ±lama, nefret ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, hukukumuza göre suçtur ve cezai müeyyidesi vardÄ±r. Terör saldÄ±rÄ±larÄ± öncesi ve sonrasÄ±; yazdÄ±klarÄ±, yorumlarÄ±, söyledikleri ve sosyal medya hesaplarÄ±ndaki mesajlarÄ±yla... Terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemleri, hukukumuza göre suçtur. Cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n görevi, suçlarÄ± soruÅŸturmak, deliller suçun iÅŸlendiÄŸine dair yeterli ÅŸüphe doÄŸurduÄŸu takdirde kamu davasÄ± açmaktÄ±r."

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